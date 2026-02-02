Así funciona el teléfono gratuito 047 de vivienda: resuelven dudas y ofrecen asesoramiento jurídico

Los detalles Su puesta en marcha responde a la avalancha de llamadas que acabó saturando la Oficina de Información del Ministerio de Vivienda. Ahora, entra en funcionamiento tras un periodo de prueba.

El teléfono gratuito 047 para atención ciudadana en vivienda ya está operativo tras un periodo de prueba. Este servicio busca ofrecer información sobre derechos y obligaciones, respondiendo al aumento de consultas que saturaron la Oficina de Información del Ministerio de Vivienda, con 11.408 llamadas en 2025, un 60% más que el año anterior. La mayoría de las consultas son sobre alquiler, con solo un 0,5% sobre impagos u okupación. laSexta comprobó su funcionamiento, confirmando que el servicio ofrece asesoramiento sobre cláusulas abusivas, subidas de alquiler y ayudas como el plan de Vivienda Asequible. El equipo cuenta con 25 agentes especializados.

El teléfono gratuito 047 de atención a la ciudadanía en materia de vivienda ya está en marcha. Tras pasar por un periodo de prueba, se ha puesto en pleno funcionamiento para ofrecer información y orientar a la población sobre sus derechos y obligaciones en esta materia.

Su puesta en marcha responde a la avalancha de llamadas que ha saturado la Oficina de Información del Ministerio de Vivienda. En 2025, recibió 11.408 consultas telefónicas, un 60% más que el año anterior. La inmensa mayoría son relativas al alquiler y solo un 0,5% tienen que ver con los impagos o la okupación.

laSexta ha llamado a este número para conocer de primera mano cómo funciona y qué tipo de dudas pueden resolver. Este teléfono surgió con el objetivo de ofrecer información y evitar cualquier tipo de irregularidad, como cláusulas abusivas o subidas de alquiler.

"Me preguntaba si es legal que me cobren un mes de agencia y garantías extras. En caso de que eso ocurra, ¿qué puedo hacer?", comenzamos preguntando, algo a lo que nos responden señalando que se pueden pactar garantías adicionales en el contrato de arrendamiento que no pueden superar el equivalente a dos meses de renta.

Al preguntar sobre si el casero puede subir la renta y cuánto puede hacerlo, la respuesta es clara: solo si aparece en el contrato. "Si no está, no podría subirlo", aseguran, señalando que, en caso de poder hacerlo, tendría que ser "lo que corresponda al IPC".

Por otro lado, en cuanto a las ayudas a las que podemos acceder para pagar la vivienda, nos explican que está el plan de Vivienda Asequible, un programa diseñado para implementar el parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles. "Puede acudir a la comunidad autónoma o a la web del Ministerio", nos aclaran.

Estas son tan solo algunas de las cuestiones que pueden resolver. Además, ofrecen asesoramiento jurídico, aunque en los casos más complicados, pueden derivarnos. Detrás de este número hay 25 agentes especializados para atender a ciudadanos y empresas.

