Desde Felipe González a Rajoy: los cambios que hicieron los expresidentes con las pensiones y que provocaron mareas de jubilados

La primera gran reforma llegó en 1985, cuando comenzaron los ajustes. Ese año, Felipe González cambió el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años. Así, se produjo la primera gran huelga por las pensiones el 20J, ante el descontento y la preocupación de la población.

Diez años más tarde, llegó el Pacto de Toledo para calmar las aguas, firmado en ese momento por todos los partidos políticos y con la promesa de no usar las jubilaciones de manera partidista, separar los pagos en la hucha entre contributivas y no contributivas y el compromiso de revalorizarlas de acuerdo al precio de la vida.

En 1996, llegó Aznar con la predisposición de mantener el legado, aunque dejando la puerta abierta a posibles recortes, por si acaso.

Años más tarde, en 2008, llegaría la crisis y Zapatero tuvo que adoptar una de las medidas más polémicas: subir la edad de jubilación dos años más, hasta los 67. Además, también las congela, aumentando el malestar de los pensionistas.

En 2013, Rajoy rompió el Pacto de Toledo y limitó la revalorización al 0,25%, cruzando un límite. De esta forma, nacieron las mareas pensionistas y los jubilados llenaron las calles de nuestro país, exigiendo dignidad. Las peticiones y enfado que ya mostraron en el pasado están más actuales que nunca.

