Sánchez anuncia la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas

Los detalles El presidente del Gobierno ha sido el encargado de anunciar este real decreto ley en el que también se recogen medidas para regular los alquileres de temporada y frenar los abusos en el alquiler por habitaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un Real Decreto ley para intervenir en el mercado del alquiler con medidas urgentes, beneficiando a los 3 millones de hogares que alquilan en España. Destaca una bonificación del 100% en el IRPF para propietarios que renueven contratos sin subir precios. Se busca frenar la especulación y combatir el fraude en alquileres de temporada y habitaciones. La norma impondrá condiciones estrictas y sanciones para alquileres de corta duración. Además, se limitará la renta total por habitaciones en zonas tensionadas. El Gobierno también planea ampliar la vivienda pública mediante la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y un plan dotado con más de 7.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", en beneficio de los 3 millones de hogares que viven en alquiler en España.

Entre las medidas contra el fraude y los abusos en el mercado de la vivienda, destaca la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

El Gobierno trata así de poner fin a la especulación, con medidas para evitar las subidas en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones.

En cuanto a la regulación contra el fraude en los alquileres de temporada, la nueva norma fijará condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

"Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo", ha defendido Sánchez.

También se pretende poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. Así, se establece que la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Sánchez ha señalado que el Ejecutivo seguirá construyendo más vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

"Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno", ha avanzado el jefe del Ejecutivo.

