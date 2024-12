Junts se alía con el PP para fulminar un impuesto eléctrico tras la amenaza de Puigdemont a Sánchez

PP y Junts vuelven a darse la mano y lo hacen sólo un día después de que Carles Puigdemont exigiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mida la confianza que tiene en él el Parlamento. Intento de desgaste al Ejecutivo de los de Feijóo y llamada de atención de los independentistas catalanes.

En una comparecencia muy medida, Puigdemont expresaba este lunes su descontento con el avance de los objetivos pactados con los socialistas e instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, algo que desde Moncloa descartan; "no hay ni intención ni necesidad". Y sólo unas horas después, PP y Junts hacían su movimiento en el Congreso. Sucedía en la Comisión de Transición Ecológica. Junts y PP pactaban unir dos iniciativas en un mismo texto que salía finalmente adelante con un apoyo tan variopinto como el de Vox, ERC y PNV. La materia de coincidencia, como en otras ocasiones, ha sido la económica. En concreto, la fiscal. PP y Junts han introducido una enmienda para suspender el impuesto sobre la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.

El PP traduce estos acuerdos puntuales en "debilidad" del Gobierno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "agónico" el momento que vive el Gobierno de Sánchez y pide al presidente que ponga fin a este Gobierno que según ellos está a punto de colapsar. Sin embargo, en privado el PP reconoce que mientras no haya una mayoría parlamentaria el Gobierno va a seguir. Su estrategia es seguir buscando acuerdos puntuales en los temas en los que coinciden más con la derecha independentista: economía y fiscalidad.

Y es que desde Junts son claros. No van a apoyar una moción de censura impulsada por el PP. "Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos", ha insistido esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Mientras, el Gobierno hace frente a la jugada que es en realidad un doble golpe para PSOE y Sumar. Por un lado, los socialistas enfrentan el golpe de ver cómo les bloquean un impuesto recuperado hace solo unos pocos meses y que les supone unos ingresos aproximados de 1.400 millones de euros al año. Y por otro lado, combaten el golpe ideológico, con el que el PP reclama como propia la bajada de impuestos para los ciudadanos.

El Gobierno conocía el riesgo de que se incluyeran en la ley enmiendas con las que no estaba de acuerdo y, de hecho, llegó a suspender una primera convocatoria de la ponencia por falta de apoyos. También utilizó el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido sobre una enmienda de Junts para eliminar ese impuesto porque supondría una pérdida de recursos de casi 1.500 millones de euros; a la vez que vetó una enmienda del PP para rebajar el IVA temporalmente a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos energéticos, por suponer una merma de 2.450 millones de euros.

Pero en la fase de ponencia, los de Carles Puigdemont y los de Alberto Núñez Feijóo redactaron una nueva enmienda transaccional que se incorporó al texto a pesar del voto en contra del Gobierno.

Fuentes populares informan que la suspensión de este impuesto supondrá una ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias. Asimismo, desde el PP comentan que el resto de países de la UE no tienen este impuesto, por lo que hacía a la industria española "menos competitiva".

En esa reunión de ponencia, que fue a puerta cerrada el lunes por la tarde, también se aprobó una enmienda del PP para favorecer la continuidad de la industria de cogeneración.

La ley que incluye la reforma de PP y Junts ahora tiene que ir a comisión, que ya se reúne en audiencia pública. El PP confía que en este nuevo trámite el PSOE y Sumar "no intenten maniobrar" para bloquear la convocatoria de la comisión e impedir que el informe de ponencia que incorpora las enmiendas vea la luz.