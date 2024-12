Junts asegura que no "sobreactúa" pero descarta apoyar una moción de censura de Feijóo a Sánchez

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes apoyar una posible moción de censura que presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una fantasía". "Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos", ha subrayado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Según Turull, se trata de saber si Sánchez quiere estar "en el poder por el poder, aunque vaya perdiendo votaciones y votaciones", o si cumple los compromisos adquiridos en base al acuerdo de Bruselas. Así, ha descartado empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025 si el Gobierno no encuentra una "fórmula" para compensar las inversiones previstas para Cataluña que no se han ejecutado.

Turull se pronuncia así solo un día después de que Carles Puigdemont emplazase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados ante lo que considera un incumplimiento del pacto de investidura, un mecanismo descartado ayer por el Gobierno.

El político de Junts ha negado que esté en marcha ninguna negociación con el Gobierno para los Presupuestos de 2025, y ha dicho que ni siquiera se sentarán a hablar si el PSOE no encuentra "una fórmula" sobre las inversiones, que pasaría, según el dirigente independentista, por una compensación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Además, ha explicado que las conversaciones con el Gobierno para el traspaso de competencias en materia de inmigración se focalizan ahora en que Cataluña disponga de "soberanía": "Queremos ser más nación, no ser más gestoría", ha resumido Turull.

Por otro lado, Turull ha reiterado que el voto de JxCat a una eventual moción de censura contra Sánchez presentada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es una fantasía". "Nosotros no tenemos los votos para tumbar a Sánchez", ha asegurado Turull, que también ha dicho que, por el momento, no se plantean someter a votación de las bases de Junts su apoyo a Sánchez porque ya lo hicieron al consultar a los afiliados sobre el acuerdo de investidura.