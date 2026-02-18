El Ibex 35 cierra con un nuevo máximo histórico y un alza del 1,35%

Sí, pero El parqué bursátil nacional no ha logrado alcanzar los 18.200 puntos, pues la jornada ha terminado en 18.197,9 enteros.

El Ibex 35 cerró con un alza del 1,35%, alcanzando un máximo histórico de 18.197,9 puntos, impulsado por un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán y rumores sobre la salida anticipada de Christine Lagarde del BCE. El acuerdo nuclear podría levantar sanciones al crudo iraní, lo que llevó al alza del Brent y West Texas. Japón invertirá 550.000 millones de dólares en EE.UU. para limitar aranceles. En España, Puig y Naturgy reportaron beneficios significativos. Aena aprobó el DORA III con una inversión de 12.888 millones de euros. Telefónica y socios compraron Netomnia por 2.294 millones de euros. ArcelorMittal y ACS destacaron entre las subidas del mercado.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un rebote del 1,35%, hasta cerrar con un nuevo máximo histórico de 18.197,9 enteros, tras el principio de acuerdo en materia de armamento nuclear entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y los rumores de una salida anticipada de la actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Por un lado, el principio de acuerdo permitirá levantar las sanciones estadounidenses al crudo iraní y suavizar las tensiones en Oriente Medio. Si bien este martes el Brent cayó un 2%, hasta los 67 dólares por barril, este miércoles subía más de un 3%, hasta los 69,66 dólares. En el caso del barril de West Texas, de referencia en EEUU, repuntaba un 3,6%, hasta los 64,60 dólares.

Los expertos de Renta 4 también destacan, en el plano comercial, el acuerdo entre Japón y EEUU, por el cual el país asiático invertirá 550.000 millones de dólares en EEUU para que los aranceles se limiten al 15%. Por otro lado, los inversores esperan conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que el banco central decidió mantener pausadas las bajadas de tipos, con la economía estadounidense mostrándose resistente, especialmente el mercado laboral.

En cuanto a la presidencia de Lagarde en el BCE, los analistas señalan que su salida anticipada -puesto que su mandato de ocho años concluye en octubre de 2027- facilitaría que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encontrasen un nuevo banquero central para la eurozona antes de las elecciones presidenciales francesas, previstas para la primavera de 2027.

También se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 3%, lo que implica una sustancial desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida del coste de la vida desde marzo de 2025, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Beneficios de las españolas

En España, la compañía de belleza 'premium' Puig ha informado este miércoles de que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior. Otra energética, en este caso Naturgy ha reportado que obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024.

Por otra parte, el consejo de administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

De su lado, Telefónica y Liberty Global -copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido-, junto a Infravia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.294 millones de euros). Esta es la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', impulsado por Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía, y que tiene como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos -España, Alemania, Reino Unido y Brasil-.

En este contexto, los principales valores al alza al cierre han sido ArcelorMittal (+4,18%), ACS (+4,13%), Indra (+3,59%), Santander (+2,94%), Acciona Energía (+2,87%) y Repsol (+2,83%). Por el lado de las caídas, han destacado las de Aena (-3,78%), Naturgy (-3,55%), Teléfonica (-2,70%), Enagás (-2,44%) y Colonial (-1,22%).

