Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito

El contexto El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes que pondrá en marcha una inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año.

El Gobierno español invertirá hasta 23.000 millones de euros a través del fondo 'España Crece' para construir 15.000 viviendas anualmente, con el objetivo de "combatir la crisis habitacional", según anunció Pedro Sánchez. Este plan busca aumentar la vivienda pública y asequible mediante financiación pública y privada. A pesar de los múltiples anuncios de Sánchez desde 2022, como la 'operación Campamento' y otros proyectos en terrenos del Ministerio de Defensa, el problema de vivienda sigue sin resolverse. Actualmente, 120.479 viviendas están en desarrollo, pero no se han comenzado a construir, lo que prolonga la crisis habitacional en las grandes ciudades.

Hasta 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. Esa es la inversión que hará el Gobierno a través del fondo 'España Crece' para, en palabras de Pedro Sánchez, "combatir la crisis habitacional" que hay en España. El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio durante el acto de presentación del fondo 'España Crece', en el que también han estado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En su anuncio, el presidente del Gobierno ha reivindicado que "tenemos que construir más vivienda pública y asequible", además de aportar "financiación pública y privada para combatir la crisis habitacional". Es la fórmula con la que el Ejecutivo pretende ahora atajar el problema de la vivienda. Sin embargo, no es la primera vez que Moncloa lanza un plan en esta línea, y hasta ahora, no ha conseguido atajar el que, según el CIS, es el problema que más preocupa a los españoles.

El primero de los anuncios de Sánchez en materia de vivienda llegó el 12 de julio de 2022. Era la recuperación de la 'operación Campamento', que prometía la construcción de hasta 12.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa situados en el sur de Madrid.

Un año más tarde, el 25 de abril de 2023, llegó un nuevo anuncio. En este caso eran 20.000 las viviendas a construir, de nuevo en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa para ampliar el parque de vivienda pública, tal y como anunció el jefe del Ejecutivo en el Senado.

En julio de 2024 llegó un nuevo anuncio de Sánchez, en el que mostraba su intención de construir "nada menos que 43.000 viviendas" destinadas al alquiler social. Del mismo modo, hace menos de un año, el 24 de abril de 2025, el líder socialista marcó el objetivo de construir "15.000 viviendas industrializadas al año".

El Ministerio de Vivienda asegura que hay 120.479 viviendas movilizadas hasta ahora, es decir, que se están desarrollando. Sin embargo, eso no significa que se hayan empezado a construir, por lo que el problema de la falta de vivienda en las grandes ciudades no parece que vaya a tener una solución en el corto plazo.

