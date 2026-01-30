Trump elige a Kevin Warsh como su candidato para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Los detalles El mandatario ha hecho oficial el nombre de su candidato para liderar la Reserva Federal. "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca decepcionará", celebra Trump.

Donald Trump ha anunciado en sus redes sociales la nominación de Kevin Warsh como candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, sucediendo a Jerome Powell en mayo. Warsh, quien ya dirigió la Fed anteriormente, es presentado por Trump como una persona "muy válida" para el cargo, destacando su trayectoria profesional. Este anuncio anticipado busca cerrar la etapa de Powell, con quien Trump ha tenido diferencias públicas. Powell, por su parte, enfrenta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso y recientemente anunció mantener los tipos de interés sin cambios. Trump confía en que Warsh será uno de los mejores presidentes de la Fed.

Donald Trump ya tiene a su persona de confianza para hacerse cargo de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y poner fin a la presidencia de uno de sus mayores enemigos hasta ahora. El mandatario estadounidense ha anunciado en su cuenta de Truth que ha elegido a Kevin Warsh como su candidato a presidente del organismo.

Warsh ya dirigió la Fed y volverá a ponerse al frente del banco central una vez concluya el mandato de Jerome Powell en el próximo mes de mayo. "Me complace anunciar la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal", ha escrito Trump en sus redes sociales. Horas antes, había anticipado que había elegido a una persona "muy válida" para dirigir el organismo.

Pese a que en un primer momento aseguró que anunciaría a su candidato la próxima semana, Trump ha decidido avanzar este anuncio para avanzar en esas ansias de dar carpetazo a la etapa de Powell al frente de la Fed, con quien ha mantenido polémicas públicas desde que volviese a la Casa Blanca.

Dentro de esta lucha, Powell desveló que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central. Este miércoles, Powell anunció que la Reserva Federal mantendría sin cambios los tipos de interés, después de haberlos rebajado en un cuarto de punto en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlos en un rango entre el 3,5% y el 3,75%.

En su mensaje, Trump recopila todos los méritos de Warsh durante su trayectoria profesional, antes de concluir con una celebración ante la nueva etapa que se abre en la Fed. "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!", recoge Trump.

