Dime dónde vives y te diré qué deducciones autonómicas puedes incluir en tu declaración de la Renta

¿Por qué es importante? El principal error a la hora de presentar la declaración de la renta es olvidarse de incluir las deducciones autonómicas, que pueden suponer un gran ahorro a los contribuyentes.

La declaración de la rentaes uno de los trámites administrativos más engorrosos para los contribuyentes, que dan más dolores de cabeza y en ocasiones, algún que otro disgusto. ¿Quién no se ha encontrado con que el resultado de su declaración le sale en positivo, se alegra y luego se da cuenta de que lo que tiene que hacer es pagar a Hacienda (y no cobrar)? ¿O quien, habiendo cambiado de trabajo en el año anterior y por lo tanto, haber tenido dos pagadores (no ajustados), tiene que soltar un dinero con el que contaba?

Son muchas las situaciones que se viven durante la campaña de la Renta y lo cierto es que, cada año, además, lleva consigo importantes cambios y novedades: modificaciones en los requisitos para acceder a alguna deducción, conceptos nuevos con los que desgravar... siempre hay cambios. Y es que, con tanto cambio, a muchos contribuyentes se les olvida comprobar si pueden o no ahorrar algo de dinero con alguna de estas deducciones, especialmente con las autonómicas, las grandes olvidadas del proceso.

En función del lugar de residencia, puede que puedas incluir en tu declaración de la Renta los gastos por compra de gafas, de bicicletas eléctricas (o de bicicletas sin motor) o incluso de coche; por ir al gimnasio o recibir clases de pilates; hasta por lo invertido en cuidar a nuestras mascotas en el veterinario. Son muchas y en cada lugar funcionan de una manera. En Canarias, por ejemplo, se pueden incluir el 100% de los gastos de libros de texto, mientras que en Andalucía se ha incluido una deducción específica para personas con celiaquía diagnosticada.

En Madrid, por su parte, hay varias deducciones relacionadas con la vivienda —una de ellas, por los gastos de alquiler de vivienda, aunque con una serie de requisitos que cumplir— mientras que en Cataluña, precisamente la deducción por alquiler de vivienda ha cambiado para aumentar su cuota máxima, que pasa de 300 a 500 euros en tributación individual (y de 600 a 1.000 en conjunta), entre otras novedades. En cualquier caso, residas donde residas, en el siguiente buscador puedes localizar las deducciones autonómicas de la región en la que te encuentras para que no se olvide incluirlas en tu declaración de impuestos:

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.