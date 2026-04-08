De vivienda a gastos educativos, todas las deducciones de Canarias para la declaración de la renta en 2026

La campaña de la declaración de la renta comienza el 8 de abril, también en Canarias, y los contribuyentes que residen en las islas Canarias pueden incluir algunas de sus deducciones autonómicas.

La campaña de la renta ha comenzado y son muchos los que están ya preparando su declaración de impuestos del año pasado. Por ahora sólo se puede presentar online, pero muchos se apresuran a ser de los primeros, para poder recibir el dinero que Hacienda tiene que ingresar por haber pagado 'de más'. Sin embargo, esas prisas pueden llevarnos a dejar fuera algunas deducciones autonómicas que se pueden incluir en la declaración del IRPF.

En concreto, en Canarias tienen una considerable lista de deducciones, que engloban gastos por circunstancias familiares y personales —tener hijos o personas dependientes a cargo, algunas enfermedades o grados de discapacidad...— pero también otros, como algunos gastos en vivienda.

Una de ellas es la deducción por alquiler de vivienda habitual, a la que pueden acceder los contribuyentes cuya suma de las bases general y del ahorro no superen los 46.455 euros en declaración individual y los 61.770 en declaración conjunta, siempre y cuando el concepto del alquiler suponga más del 10% de la suma de esas bases. En los casos en los que se cumplan estos requisitos, se puede deducir el 24% de los gastos de alquiler de vivienda, con un máximo de 740 euros por contribuyente, o de 760 si se es menor de 40 años o mayor de 75. A estas se suman otras como las deducciones por inversión, obras de rehabilitación energética o adecuación para personas con discapacidad.

También en materia educativa existen algunas deducciones en Canarias: por ejemplo, se puede incluir una deducción del 18% de los gastos de custodia en guarderías autorizadas, el 100% de los gastos de compra de libros de texto, uniformes, transporte escolar o comedor (con un límite de 133 euros para el primer hijo y 66 euros adicionales por cada añadido), siempre que la suma de las bases general y del ahorro no superen los 46.455 euros en declaraciones individuales o los 61.770 euros en conjunta. Estas son todas las deducciones autonómicas de Canarias para la Renta de 2026:

Por donaciones con finalidad ecológica

Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias

Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia

Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro

Justificación documental de las anteriores deducciones autonómicas por donativos

Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles declarados de interés cultural

Por gastos de estudios de educación superior

Por gastos de estudios no superiores

Por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación

Por nacimiento o adopción de hijos

Por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años

Por acogimiento de menores

Por familias monoparentales

Por gastos de custodia en guarderías

Por familia numerosa

Por inversión en vivienda habitual

Por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual

Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad

Por alquiler de vivienda habitual

Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago

Por gastos derivados de la adecuación de un inmueble con destino al arrendamiento como vivienda habitual

Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda (deducción del arrendador)

Por la puesta de viviendas en el mercado de arrendamiento de viviendas habituales

Por contribuyentes desempleados

Por gasto de enfermedad (general)

Por familiares dependientes con discapacidad

Por cuotas satisfechas a la Seguridad Social por la contratación de empleados o empleadas de hogar

Límites comunes y obligaciones formales para aplicar las deducciones

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