Renta 2025-2026
De vivienda a gastos educativos, todas las deducciones de Canarias para la declaración de la renta en 2026
La campaña de la declaración de la renta comienza el 8 de abril, también en Canarias, y los contribuyentes que residen en las islas Canarias pueden incluir algunas de sus deducciones autonómicas.
La campaña de la renta ha comenzado y son muchos los que están ya preparando su declaración de impuestos del año pasado. Por ahora sólo se puede presentar online, pero muchos se apresuran a ser de los primeros, para poder recibir el dinero que Hacienda tiene que ingresar por haber pagado 'de más'. Sin embargo, esas prisas pueden llevarnos a dejar fuera algunas deducciones autonómicas que se pueden incluir en la declaración del IRPF.
En concreto, en Canarias tienen una considerable lista de deducciones, que engloban gastos por circunstancias familiares y personales —tener hijos o personas dependientes a cargo, algunas enfermedades o grados de discapacidad...— pero también otros, como algunos gastos en vivienda.
Una de ellas es la deducción por alquiler de vivienda habitual, a la que pueden acceder los contribuyentes cuya suma de las bases general y del ahorro no superen los 46.455 euros en declaración individual y los 61.770 en declaración conjunta, siempre y cuando el concepto del alquiler suponga más del 10% de la suma de esas bases. En los casos en los que se cumplan estos requisitos, se puede deducir el 24% de los gastos de alquiler de vivienda, con un máximo de 740 euros por contribuyente, o de 760 si se es menor de 40 años o mayor de 75. A estas se suman otras como las deducciones por inversión, obras de rehabilitación energética o adecuación para personas con discapacidad.
También en materia educativa existen algunas deducciones en Canarias: por ejemplo, se puede incluir una deducción del 18% de los gastos de custodia en guarderías autorizadas, el 100% de los gastos de compra de libros de texto, uniformes, transporte escolar o comedor (con un límite de 133 euros para el primer hijo y 66 euros adicionales por cada añadido), siempre que la suma de las bases general y del ahorro no superen los 46.455 euros en declaraciones individuales o los 61.770 euros en conjunta. Estas son todas las deducciones autonómicas de Canarias para la Renta de 2026:
- Por donaciones con finalidad ecológica
- Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias
- Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia
- Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro
- Justificación documental de las anteriores deducciones autonómicas por donativos
- Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles declarados de interés cultural
- Por gastos de estudios de educación superior
- Por gastos de estudios no superiores
- Por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica
- Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación
- Por nacimiento o adopción de hijos
- Por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años
- Por acogimiento de menores
- Por familias monoparentales
- Por gastos de custodia en guarderías
- Por familia numerosa
- Por inversión en vivienda habitual
- Por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual
- Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad
- Por alquiler de vivienda habitual
- Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago
- Por gastos derivados de la adecuación de un inmueble con destino al arrendamiento como vivienda habitual
- Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda (deducción del arrendador)
- Por la puesta de viviendas en el mercado de arrendamiento de viviendas habituales
- Por contribuyentes desempleados
- Por gasto de enfermedad (general)
- Por familiares dependientes con discapacidad
- Por cuotas satisfechas a la Seguridad Social por la contratación de empleados o empleadas de hogar
- Límites comunes y obligaciones formales para aplicar las deducciones
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