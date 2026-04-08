Las únicas comunidades en las que se pueden deducir de la renta los gastos veterinarios de las mascotas

Entre las deducciones autonómicas existen algunas (no muchas) relacionadas con los gastos veterinarios de las mascotas: estas son las comunidades autónomas que permiten incluirlos en la declaración de la renta.

Tener mascota es un placer inigualable. Que un perro nos salude emocionado cada vez que nos ve —incluso sin haber salido de casa— o tener a un gato ronroneando sobre nuestro regazo son algunos de los mejores momentos para muchos. Pero lo cierto es que mantener mascotas también supone una buena inversión: además del habitual gasto en comida, hay que sumarle las vacunas, revisiones habituales y, en el peor de los casos, alguna que otra intervención o tratamiento médico. Porque sí, las mascotas también se ponen malitas.

Pero en algunas comunidades autónomas, los gastos veterinarios de las mascotas se pueden incluir en la declaración de la renta. No en todas, ni siquiera en muchas, pero sí en algunas. En Andalucía, por ejemplo, existe una deducción del 30% —con un máximo de 100 euros— de gastos derivados de la adquisición de animales de compañía o perros de asistencia, relacionados con las vacunaciones, desparasitaciones u otros tratamientos obligatorios, así como los gastos por esterilización de los animales.

En Castilla-La Mancha, en la misma línea, se pueden deducir el 30% de los gastos veterinarios y de vacunación, aunque sólo de perros de asistencia —perros guía, perros de señalización de sonidos, perros de servicio o de aviso o perros para personas con algún trastorno del espectro autista—, con un límite económico igual que en el caso andaluz: 100 euros.

Murcia es otra de las comunidades que tiene deducciones para gastos veterinarios, aunque mucho menos concretos: el 30% de los gastos veterinarios, con un máximo de 100 euros por declaración, de cualquier servicio prestado a los animales de compañía.