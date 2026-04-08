Cuándo empieza Hacienda con la devolución de las declaraciones de la renta y hasta cuándo pueden pagar en 2026

Una trabajadora de la Agencia Tributaria durante la campaña de la declaración de la renta en Madrid

Este miércoles se ha abierto el plazo para presentar las declaraciones de la renta por Internet, por lo que muchos esperan recibir pronto su dinero siempre que el resultado salga a devolver. ¿Cuándo lo harán? Depende.

Casi una semana más tarde que el año pasado ha empezado en 2026 la campaña de la declaración de la renta, en la que se ajustan los impuestos del año 2025. Desde este miércoles, 8 de abril, se puede obtener el borrador y confeccionar la declaración del IRPF del último año, y presentarla —una vez comprobados los posibles errores y añadidas las pertinentes deducciones autonómicas— siempre que se haga por Internet. Los que la hagan por teléfono o de manera presencial aún tendrán que esperar, pero los más rápidos ya estarán presentando sus declaraciones de impuestos.

Y en este punto, son estos los que esperan que en breves reciban el dinero que les corresponde, la cuantía que Hacienda les tiene que devolver. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Depende de muchos factores. Este año, Hacienda estima devolver algo más de 13.000 millones de euros, menos que en 2025. Una vez presentada la declaración, cada contribuyente puede ver si el resultado de la renta es positivo o negativo: en el caso de que sea negativo (con un símbolo 'menos' junto a la cuantía) quiere decir que será Hacienda la encargada de pagarle la cuantía en cuestión, lo que significa que durante el año fiscal de 2025, el contribuyente en cuestión pagó más impuestos de los que debería.

Para poder recibir este dinero, hay que solicitarlo a través del modelo del documento de ingreso o devolución modelo 100. Pero el tiempo que tarda Hacienda en pagar no depende ni del momento en el que se presente la declaración ni tampoco de cuándo se solicite ese dinero. O, al menos, teóricamente.

Según explican desde su página web, la Agencia Tributaria dispone de seis meses desde que termina el plazo de presentación de las declaraciones de la renta para practicar la liquidación provisional que confirme o rectifique el importe de la devolución solicitada. Teniendo en cuenta que el último día para presentar la renta es el 30 de junio, Hacienda tiene hasta el 30 de diciembre para pagar los impuestos que debe a cada contribuyente.

¿Y espera hasta entonces para hacerlo? Lo cierto es que no: cuando se trata de cuantías no muy elevadas, lo habitual es que cada contribuyente reciba su liquidación días después de presentar la declaración. Sin embargo, si no se recibe rápido no hay razón para asustarse (ni tampoco para presentar una queja), siempre que se reciba antes del 30 de diciembre de 2026. Lo frecuente es, no obstante, que en unas 48 horas el contribuyente ya tenga en su cuenta el resultado de su declaración.

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