Si vives en Cataluña, estas son las 13 deducciones autonómicas que puedes incluir en tu declaración de la Renta

En total son 13 las opciones disponibles para los contribuyentes de Cataluña a la hora de tratar de ahorrar en la declaración de la Renta de este año.

La campaña de la declaración de la Renta ha comenzado, a nivel general, este miércoles 8 de abril, aunque en algunos sitios como Navarra o País Vasco tienen calendarios diferentes, al tener autonomía fiscal. No ocurre lo mismo con Cataluña, aunque sí tiene sus propias deducciones autonómicas, como ocurre en el resto de comunidades autónomas.

Entre las novedades de este año destacan los cambios en los límites para la deducción de alquiler de vivienda habitual, que pasa de los 300 euros a los 500 euros en tributación individual y de los 600 euros hasta los 1.000 euros para la tributación conjunta. Eso sí, han de cumplirse los requisitos específicos, como tener 35 años o menos, haber estado en paro durante 183 días o más durante 2025, tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% o ser viudo con más de 65 años.

También en la comunidad catalana pueden deducirse gastos derivados de los intereses de préstamos de estudios postuniversitarios (máster y doctorado), aunque Cataluña no goza de ninguna de las deducciones para gastos veterinarios, por compra de coche o por la práctica de deporte, por ejemplo. Estas son todas las deducciones en Cataluña para la declaración de la renta de este año:

Por nacimiento o adopción de un hijo o de una hija o por acogimiento familiar

Para contribuyentes que hayan quedado viudos en los ejercicios 2023, 2024 y 2025

Por alquiler de la vivienda habitual

Por rehabilitación de la vivienda habitual

Por el pago de intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado

Por donativos a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana o de la occitana

Por donativos a entidades que fomentan la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos

Por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y de custodia del territorio

Por inversión por un ángel inversor para la adquisición de acciones o participaciones sociales

Por obligación de presentar la declaración del IRPF por razón de tener más de un pagador

Por alquiler de la vivienda habitual de víctimas de violencia machista

Por inversión en sociedades cooperativas agrarias y de vivienda

Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual

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