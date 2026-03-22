Los hogares de España, de nuevo en modo 'economía de guerra': "Vamos a tener que poner una gallina en casa"

¿Qué está pasando? El conflicto en Oriente Medio ha traído consigo aumentos en prácticamente todos los alimentos. En primer lugar está la fruta, con una subida de casi seis puntos.

Han pasado poco más de cuatro años desde la invasión de Rusia a Ucrania, y los efectos del conflicto aún repercuten en la economía global. La reciente escalada de tensiones en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo en los precios, afectando a los hogares españoles que se enfrentan a la mayor subida desde junio. En pocas semanas, los precios han subido un 1,5%, impactando especialmente en alimentos como la leche, patatas, huevos y pescado. La fruta lidera las alzas con casi seis puntos, seguida de la carne y las bebidas. Ante esta situación, algunos sugieren aprovechar los recursos locales, como la huerta de Almería.

Poco más de cuatro años han pasado desde la invasión de Rusia a Ucrania. Desde que los rusos comenzaran a bombardear el país de Zelenski en unos ataques que se notaron, y mucho, en la cesta de la compra. En un carrito que, de nuevo, está pagando los efectos del conflicto en Oriente Medio con subidas en prácticamente todo que hacen que los hogares de España entren en modo 'economía de guerra'.

Porque es la mayor subida de precios desde el mes de junio. Porque, de media, todo ha subido un 1,5% en apenas semanas. En lo que se lleva desde el 28 de febrero hasta ahora. Y es que aunque sean otros los que hagan la guerra es a todos a los que les toca pagar las consecuencias.

"Primero, no a la guerra. ¿Que en qué he notado la subida? Pues en todo", cuenta una consumidora sobre un aumento de precios del que se libran pocos alimentos. "La leche, las patatas, los huevos, el pescao...", expresa otra persona.

Y es que ya se lo conocen. "Esto es lo de Ucrania en 2022. Es siempre lo mismo", afirman, mientras se se trata de buscar toda oferta posible: "Aquí la fruta pues bueno, estaba un poco más arreglada que en otros mercados... pero se nota que ha subido".

También entran en juego las ideas dignas de un buen economista. "¿Los huevos? Vamos a tener que coger las gallinas y poner una en casa", dicen.

La líder de las subidas de precio es la fruta, con un aumento de casi seis puntos. En segundo lugar, la carne, con las bebidas completando el podio de los ascensos.

Viendo lo que está pasando hay quien deja alguna que otra reflexión: "Deberíamos autosuministrarnos. Tenemos una fuerte huerta en Almería, tenemos el pescado, carne, cereales..."

Son, de nuevo, los efectos de la guerra. De una guerra que iniciaron unos desde sus despachos pero que, al final, pagan todos en sus casas.

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