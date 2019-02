Los vertederos no son solo 'cementerios' de basura. Cuando separamos los residuos, las habituales montoneras son solo un lugar de espera antes de que alguien los rescate y les dé una segunda vida. La botella de agua que tiras podrá convertirse en una tubería, en la suela de un zapato, en fibra textil para fabricar alfombras o en un banco de la calle.

Toni Bolaño es el propietario de Export Directe y lleva casi veinte años diseñando y fabricando mobiliario con plástico 100% reciclado junto a su mujer: "Fuimos de los primeros en empezar y la gente se extrañaba, ¿irá bien?, ¿aguantará?". Bolaño tiene clara la respuesta: "Durará mil años". Pero eso nadie lo puede asegurar.

Lo que sí puede certificar Bolaño es que sus productos duran más de una década. Y es que ha visto con sus propios ojos el paso del tiempo de los mismos: "Un cliente tiene una mesa de picnic exterior desde hace casi 20 años", asegura orgulloso. Y es que la mayor ventaja del plástico reciclado, apunta, "es su durabilidad".

"No se rompen, no tienen mantenimiento, no son peligrosos, no cogen hongos ni moho ni se astillan", enumera entusiasmado. Y además, su ciclo de reciclado puede continuar: "Puedes desmontarlo y hacer otro mueble o fundir de nuevo" el plástico con el que están construidos.

Un banco, mil envases

A pesar de todas las ventajas que presenta el mobiliario creado con plástico reciclado, Bolaño admite que "la primera compra es muy difícil" porque la gente desconfía. Eso sí, una vez que prueban algún producto, la repetición de ventas es muy habitual: "Hay gente que después de tres o cuatro años te vuelve a llamar", explica.

Un banco diseñado por Bolaño puede tener unos 1.000 envases de los que tiramos en el contenedor amarillo. El plástico que utiliza es la segunda vida de bolsas y pajitas, también de botellas, pero en menor cantidad, ya que éstas son más difíciles de reciclar: en una tabla, concreta, hay solo un 5% de botellas de PET.

Pero el verdadero éxito de este sector sería que desapareciera: "Estaría encantado de cambiar de negocio porque eso significaría que no habría tantos plásticos que reciclar", sentencia Bolaño.

Proceso de producción de Nukak | Ignasi Ferrés Declair | @ifdeclair

Como estamos descubriendo, no todo lo que estrenamos es nuevo. Hay muchos productos que proceden de materiales que ya han formado parte de otras cosas. Por ejemplo, Nukak convierte las cámaras de neumático y los carteles publicitarios en bolsos.

El origen de Nukak está en el año 2002, en un concurso de diseño en el que ocho compañeros se presentaron con una colección de bolsos hechos de lona publicitaria. Lo que en su momento era un hobbie, hoy es un negocio liderado por Patricio Abreu. Con lonas publicitarias, neumáticos, cometas de kite surf o lonas de velas náuticas confeccionan artesanalmente bolsos y carteras en Barcelona.

"No es posible tener una persona cosiendo con un salario digno y vender a precios de Inditex"

Patricio Abreu es consciente de la amplia horquilla de precios que reina en el sector de la moda y los complementos, donde impera el 'made in China'. Un trabajo artesanal y de producción local indudablemente encarece, pero como dice Abreu, "no es posible tener aquí una persona cosiendo con un salario digno y vender a precios de Inditex": "No competimos a precio, ofrecemos algo y buscamos a la gente que lo aprecie y que se lo pueda permitir".

Sin grandes alardes de ecologismo -'mis bolsos no salvan el planeta, pero son más éticos, asegura'-, Abreu sí defiende que detrás de su producto hay un ejercicio de conciencia. Ahora trabajan en incorporar nuevos materiales que puedan ser reciclados o que tengan menos impacto ambiental, como fibras sostenibles, algodón orgánico o hilos de nylon que en otro momento fueron redes de pesca.

El dueño de Nukak nos cuenta que recientemente les han pedido diseñar una bolsa para ser utilizada en 'ploggin', una forma de 'running' que se ha puesto de moda y que consiste en recoger residuos sólidos mientras se camina o se corre. La sostenibilidad llega a ser una cadena de transformaciones que nos da estos paradójicos resultados: lo que un día fue basura deja de serlo y se convierte a su vez en depósito de otra basura.