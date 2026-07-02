En busca de la transparencia y la igualdad: Europa obligará a las empresas a decir cuánto se cobra en cada puesto

Los detalles Si una mujer y un hombre ocupan el mismo puesto de trabajo y no cobran el mismo salario, la empresa estará obligada a demostrar que hay una razón de peso para ello. Si no, tendrá que equiparar el sueldo de inmediato.

La nueva directiva europea obligará a las empresas españolas a comunicar el salario medio de los trabajadores, eliminando las cláusulas de confidencialidad salarial. Esta medida busca fomentar la transparencia y promover la igualdad, especialmente en la lucha contra la brecha salarial de género, que sigue superando el 5% en 2026. Las empresas deberán justificar los sueldos, ascensos y bonos con criterios objetivos, acabando con las prácticas arbitrarias. Además, los trabajadores podrán cuestionar su salario si se sienten mal pagados, y será la empresa quien deba demostrar lo contrario, cambiando el modelo actual a favor del empleado.

La transparencia va a llegar a todas las empresas españolas y no lo va a hacer por moda, sino por obligación. Porque se va a aprobar una directiva europea que obligará a los jefes a comunicar a sus trabajadores cuánto cobran de media el resto de sus compañeros. Es decir, podremos saber cuánto le pagan al que se sienta a nuestro lado porque, además, va a quedar prohibida cualquier cláusula de confidencialidad salarial.

Esta es la apuesta de Europa por la transparencia, una directiva que nos va a abrir los ojos, y que ellos venden como un impulso hacia la igualdad entre géneros.

Con esta directiva sobre la mesa, cualquier trabajador va a poder tener la información salarial correspondiente a su puesto, aunque eso no significa que vayamos a poder ver la nómina de nuestros compañeros y jefes.

Se exigirá a las empresas que desglosen por sexo la información y, aunque no se identificará a las personas con nombres y apellidos, sí se podrá comparar esa información con lo que cobramos.

Cuando entre en vigor la nueva ley, las empresas tendrán que justificar los sueldos, los ascensos y los bonos. Se acabó el subir el sueldo a dedo. A partir de ahora debe haber criterios objetivos. Cada decisión salarial tendrá que poder explicarse.

Acabar con la brecha salarial

Además de buscar transparencia en las empresas, con esta directiva Europa quiere acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Es decir, con la brecha de género salarial.

Porque todavía ahora, en pleno 2026, entre un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo hay una diferencia superior al 5%. Ahora, la empresa estará obligada a explicarlo. Esa diferencia salarial tendrá que responder a un motivo.

Si no lo hay, la empresa tiene que equiparar los salarios. Van muy en serio, por eso han cuidado hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tampoco se podrá preguntar al candidato por cuánto cobra en su puesto.

Fácilidades para los trabajadores

A partir de ahora, un trabajador podrá quejarse si se siente mal pagado y agraviado. Es más, será la empresa la que tenga que demostrar que eso no es verdad.

Digamos que en estos momentos el trabajador es quien tiene que dar motivos para defender que hay una injusticia con su sueldo. Con la nueva ley, si el trabajador presenta un indicio, será la empresa quien tenga que argumentar con pruebas que está haciendo las cosas bien. Es un cambio completo del modelo y que se posiciona más a favor del empleado.

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