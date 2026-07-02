El paro baja de los 2,3 millones de personas por primera vez desde enero del 2008

Los datos Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la cifra de parados ha bajado en 28.739 personas en junio, un descenso total de 113.981 personas en un año.

En junio, el paro en España descendió en 28.739 personas, situando la cifra total de desempleados por debajo de los 2,3 millones, un hito no visto desde enero de 2008. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro ha disminuido un 4,74% en el último año, con 113.981 personas menos desempleadas. Destaca la reducción del desempleo juvenil, que alcanzó su nivel más bajo histórico con 159.800 parados. El Gobierno califica el primer semestre del año como "histórico", con un incremento de 621.925 afiliados a la Seguridad Social, alcanzando 22.466.339 afiliados. El empleo crece en todos los sectores, aunque el colectivo sin empleo anterior experimentó un aumento. El paro femenino y masculino también registraron descensos significativos.

El paro baja en el mes de junio en 28.739 personas y hace que la cifra total de parados en España baje de los 2,3 millones por primera vez desde enero del año 2008. Son los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que desgrana que el número de parados ha bajado un 4,74% en el último año, con un descenso de 113.981 personas.

Otro de los datos más positivos de esta última actualización es la cifra de jóvenes menores de 25 años desempleados, que registra su cifra más baja de la serie histórica tras bajar en 5.155 personas y situarse en 159.800 parados.

Desde el Gobierno hablan de un primer semestre del año "histórico" tras sumar 621.925 afiliados a la Seguridad Social en la serie original, que registra su nivel más alto con 22.466.339 afiliados. En términos desestacionalizados, si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, se han registrado 65 meses ininterrumpidos de crecimiento.

"El crecimiento del empleo es generalizado en todos los territorios y colectivos y se han superado algunos de los problemas estructurales del mercado de trabajo", destacan desde el Ministerio.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto a mayo en los sectores de Servicios en 28.498 personas (-1,69%), en Industria en 2.829 personas (-1,57%), en Construcción en 1.326 personas (-0,83%) y en Agricultura 384 (-0,54%). Sin embargo, aumenta en 4.298 personas (1,93%) en el Colectivo sin Empleo Anterior.

El total de mujeres en paro se sitúa en 1.388.309 después de disminuir en 15.801 mujeres (-1,13%) respecto al mes de mayo. La cifra no bajaba de los 1,4 millones desde agosto de 2008. Por su parte, el desempleo masculino desciende hasta los 903.673 hombres tras reducirse en 12.938 (-1,41%). En términos interanuales, el paro femenino cae en 72.575 mujeres (-4,97%) y el paro masculino baja en 41.406 (-4,38%).

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