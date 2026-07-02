Bruselas desembolsa a España 5.700 millones del sexto pago del plan de recuperación

Los detalles El pago llega después de que la Comisión Europea haya constatado que España ha cumplido satisfactoriamente los 51 hitos y 64 de los 67 objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo.

La Comisión Europea ha aprobado el desembolso de 5.700 millones de euros a España, parte de la sexta solicitud del fondo de recuperación, además de autorizar otro pago por dos hitos incumplidos de la quinta solicitud. Este desembolso se realiza tras confirmar que España ha cumplido 51 hitos y 64 de los 67 objetivos del Consejo. Los fondos se destinarán a reformas e inversiones en áreas como biodiversidad, investigación, derechos sociales, educación, cultura, turismo, gestión del agua y justicia. España planea modificar algunos objetivos para mejorar la ejecución de inversiones. Hasta ahora, España ha recibido 76.000 millones de euros, cumpliendo el 60% de los objetivos del plan de recuperación.

La Comisión Europea ha dado este jueves luz verde al desembolso a España de 5.700 millones de euros correspondientes parcialmente a la sexta solicitud del fondo de recuperación. Asimismo, ha autorizado otro pago correspondiente a dos hitos incumplidos de la quinta solicitud.

Un desembolso que llega después de que el Ejecutivo comunitario haya constatado que España ha cumplido satisfactoriamente los 51 hitos y 64 de los 67 objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo.

El pago, en concreto, está destinado a reformas e inversiones en áreas como la biodiversidad sostenible, la investigación y el desarrollo, los derechos sociales, la educación y la formación profesional, la cultura, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia de la justicia.

Las principales medidas previstas son el fortalecimiento del marco regulatorio para la construcción de viviendas, el impulso del sistema de salud y la movilidad sostenible, una mejora en la Red Transeuropea de transporte y proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica.

En cuanto a los hitos correspondientes al quinto pago, se trata de la digitalización de las entidades locales y regionales, que supone 25 millones de euros, así como otro hito en materia fiscal que supuso un importe adicional de 277 millones de euros.

En lo que respecta a los tres objetivos pendientes de la sexta solicitud de pago, se refieren, respectivamente, a inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas.

España tiene previsto presentar una solicitud motivada para modificar los objetivos con el fin de aclarar los elementos necesarios para demostrar la ejecución de la inversión, garantizando al mismo tiempo que se mantengan la ambición y los objetivos políticos de las medidas, según ha explicado la Comisión y ha recogido EFE.

La solicitud de pago de este jueves elevaría a 76.000 millones de euros los fondos abonados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 11.000 millones de euros en prefinanciación, lo que corresponde al 76% del total de fondos contemplados en el plan español de recuperación y resiliencia. En total, se ha cumplido ya el 60% de los objetivos y metas establecidos en dicho plan.

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