El Gobierno eleva al 2,6% la previsión de crecimiento para 2026 pese al impacto de la guerra en Irán

Los detalles El Consejo de Ministros da luz verde a las nuevas previsiones que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos para 2027.

El Consejo de Ministros actualizará este lunes las previsiones de crecimiento económico para 2026, elevándolas cuatro décimas respecto a la evaluación anterior, situando el avance del PIB en un 2,6%. Este ajuste supera las estimaciones del Banco de España y la AIReF, que lo ubicaban en 2,3% y 2,4% respectivamente, y es superior a las previsiones de la Comisión Europea y el FMI. Este anuncio es el primer paso hacia la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Además, se prevé prorrogar el decreto anticrisis para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo ayudas para carburantes y energías renovables.

El Consejo de Ministros actualizará este lunes las previsiones de crecimiento económico para este 2026. Unas previsiones que, según trasladan fuentes gubernamentales a laSexta, se elevarán cuatro décimas respecto a la anterior evaluación, situando en el 2,6% el avance del Producto Interior Bruto (PIB) esperado para este año.

El cuadro macroeconómico que el Ejecutivo presentará este lunes incluye una previsión de crecimiento cuatro décimas superior a la anterior estimación, que se situaba en el 2,2%. Esta cifra estaba algo por debajo de organismos como el Banco de España, que lo sitúa en el 2,3%, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ve posible elevar sus estimaciones al entorno del 2,4%.

Esta estimación al alza coloca las expectativas del Gobierno por encima de las efectuadas por los organismos internacionales, pues la Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,4% este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que se quedará en el 2,1%.

El camino hacia los PGE

La presentación del cuadro macroeconómico marca el primer paso del Gobierno para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. Un paso que vendrá seguida por la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit para, posteriormente, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se encargará de trasladar a las comunidades autónomas los objetivos de déficit de cara al próximo año.

Asimismo, el Gobierno también prevé prorrogar en el Consejo de Ministros extraordinario de este lunes el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Se prevé que se siga aplicando la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas, agricultores y ganaderos, así como aquellas destinadas a la electrificación y el fomento de las energías renovables.

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