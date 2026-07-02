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UN 5% MÁS QUE EN 2025

Turismo de récord: España acoge a 36,8 millones de turistas hasta mayo y un gasto de 50.257 millones

Los detalles Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió entre enero y mayo un 5% más de turistas extranjeros que un año antes. Estos gastaron además 50.257 millones de euros, un 7,8% más, lo que representa en ambos casos un nuevo récord histórico.

Vista general de la playa de Benidorm (Alicante) durante este primer día de julio en el que la Comunitat Valenciana acoge a un gran número de visitantes estivales Vista general de la playa de Benidorm (Alicante) durante este primer día de julio en el que la Comunitat Valenciana acoge a un gran número de visitantes estivalesEFE/MORELL / bgp35515
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Récord histórico en el turismo nacional. España recibió 36,8 millones de turistas internacionales entre enero y mayo, un 5 % más que un año antes, que gastaron 50.257 millones de euros, un 7,8 % más, lo que representó en ambos casos un nuevo récord histórico, tal como ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en el mes de mayo llegaron 10,26 millones de turistas procedentes del extranjero, el 9,5 % más que en el mismo mes de 2025, y gastaron casi un 11 % más, 13.553 millones, las cifras más altas para un mes de mayo de toda la serie histórica del INE.

Así, y según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), los principales países emisores en los cinco primeros meses fueron el Reino Unido (con más de 7 millones y un aumento del 3,6 %); Francia (con más de 4,6 millones y un incremento del 1,5 %) y Alemania (con más de 4,5 millones y un alza del 0,3 %).

Solo en mayo, el principal país emisor también fue el Reino Unido, con casi 2,2 millones de turistas y un incremento del 6,1 %, y también fueron los visitantes que más gastaron en España, el 18,5 % del total. A continuación se situó Alemania, con casi 1,3 millones de visitantes y un gasto que representó el 11,1 % del total, seguido de Francia, también con 1,3 millones y un gasto del 7,8 % del total.

Por tipo de alojamiento, casi 8,75 millones de turistas utilizaron alojamiento de mercado (hoteles, pisos de alquiler, etc), un 7,4 % más, impulsado especialmente por estos últimos, cuyo uso creció un 26 % interanual, mientras la estancia en hoteles aumentó un 5 %.

Asimismo, otros 1,5 millones de visitantes eligieron alojamientos de "no mercado", es decir, viviendas particulares, como segundas residencias o viviendas de familiares, con un incremento del 7,4 %.

Cataluña, Baleares y Madrid, las regiones donde más gastan

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 19,1 % del total); Islas Baleares (18,9 %) y Comunidad de Madrid (16 %).

El gasto de los turistas aumentó un 13,1 % en tasa anual en Cataluña, un 9,2 % en Baleares y un 22,2 % en Madrid. Sigue creciendo el gasto por encima de los visitantes Según los datos del INE, el incremento del gasto sigue siendo superior al aumento del ritmo de las llegadas.

En mayo, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 1,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que está teniendo su prolongación en los primeros meses de este 2026.

Durante este mes, cada turista gastó una media de 1.321 euros, lo que representa un incremento del 1,2 % respecto a mayo del año anterior.

El gasto medio diario de los visitantes creció un 1,7 % en tasa interanual y se situó en 214 euros. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,4 millones y un aumento anual del 14,1 %.

Además, más de 7,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en mayo, un 8 % más. Madrid, la comunidad que más crece en mayo Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 21,1 % del total. Le siguieron las Islas Baleares (20,6 %) y Andalucía (15,9 %). A Cataluña llegaron un 13,1 % más de turistas que en mayo de 2025.

El número de turistas que visitaron Baleares aumentó un 5,2 % y a Andalucía vinieron un 12,7 % más, según estos datos.

Por último, y en términos relativos, la Comunidad de Madrid fue la que más creció en número de visitantes internacionales, un 17,4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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