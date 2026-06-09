Este es el precio de la felicidad en España: casi 77.200 euros al año por persona frente a un sueldo medio por debajo de los 30.000

Los detalles Un estudio realizado por una universidad de EEUU ha conseguido calcular cuánto tenemos que cobrar por nuestro trabajo para poder olvidarnos del estrés y otras preocupaciones para ser plenamente felices. El umbral está en los 77.192 euros anuales. Solo así se llega al nivel máximo de felicidad.

En el programa Más Vale Tarde se abordó la cuestión de cuánta gente en España puede alcanzar la felicidad, basándose en un estudio de una universidad estadounidense que establece "el precio de la felicidad". Según esta investigación, se necesita un ingreso anual de 77.192 euros para alcanzar el nivel máximo de felicidad, donde el dinero deja de ser una preocupación. Sin embargo, el salario medio en España es de 29.540 euros, lo que sitúa a muchos españoles lejos de ese umbral. El sueldo más frecuente es de 16.520 euros, y el salario mínimo es de 15.876 euros, lo que, según el estudio, coloca a estos trabajadores en la infelicidad.

¿Cuánta gente en España puede llegar a ser feliz? Esta es una de las preguntas que se ha planteado este martes en Más Vale Tarde. Para poder responder a esta cuestión, acudimos a un estudio hecho por una universidad de Estados Unidos que asegura que existe "el precio de la felicidad".

Investigando diferentes ciudades de países diversos, han llegado a la conclusión de que todas las personas necesitamos un dinero concreto para poder ser felices. En España, según las conclusiones de este estudio, necesitamos casi 77.200 euros al año, aunque el sueldo medio no llega a 30.000 euros.

Así que, si hacemos caso a estos datos, a los españoles se nos pone más que complicado poder aspirar a la felicidad en la vida. Al menos, deja claro que los agraciados serán muy pocos.

Lo cierto es que esa cifra nos determina cuál sería ese umbral en el que el dinero deja de ser una preocupación, deja de estresarnos y somos más felices. Ese muro está en los 77.192 euros. Solo así se llega al nivel máximo de felicidad.

En España, el salario medio de un trabajador es de 29.540 euros. Pues bien, con este dinero, una persona solo llegaría a la mitad del camino. Pero es que la mitad de los españoles cobran menos, unos 24.497, por lo que la meta queda cada vez más lejos.

Si nos fijamos en el sueldo más frecuente dentro de los trabajadores de nuestro país, que se sitúa en los 16.520 euros, el estudio coloca a estas personas en la infelicidad. Recordemos que la máxima paz y los sentimientos solo positivos llegan cuando se ingresan 77.000 euros en un año.

Pero los más infelices dentro de las personas que cobran un sueldo en España son los que solo consiguen el salario mínimo: 15.876 euros, según los datos de 2024, los últimos actualizados.

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