Ramoncín responde al presidente de la patronal de Castilla-La Mancha: "Lo raro es que al mirar la nómina los jóvenes no entren en depresión"

Ramoncín reacciona a las polémicas declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, tras llamar "memos" a los jóvenes que piden bajas por salud mental: "Son individuos privilegiados que ganan 20 veces más".

La CEOE reclama medidas contra el absentismo laboral, entre ellas adelantar la inspección médica a las bajas laborales de un año a los tres meses o recuperar la figura del despido por causas objetivas en el caso de bajas reiteradas. Además, reclaman que las bajas dejen de pagarlas las empresas y empiece a hacerlo el Estado.

Todo ello después de que el presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, asegurara que los jóvenes se cogen bajas por salud mental "porque la novia le ha dejado" y les llamara "memos".

"Lo raro es que al mirar la nómina no entren en depresión", le responde Ramoncín, que recuerda que la patronal "son individuos privilegiados con unos salarios que ni siquiera pueden soñar los empleados".

"Esa manera de estirar la goma donde uno cada vez es más rico y el otro cada vez más pobre es insoportable", comenta el músico, que indica que los directivos de la CEOE "ganan diez, quince o veinte veces más que el que está trabajando".

Ramoncín señala que "no todo el mundo trabaja en lo que le gusta", a lo que se suma no llegar a fin de mes o no poder "soñar con tener una casa". Por ello, pide a la patronal que "juguemos a mejorarlo todo".

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