Feijóo lo mezcla todo y los datos le desmienten: no, la población en España no aumentará ocho millones con la 'ley de nietos' y la regularización

Los datos Una de cada cinco solicitudes que se acogen a esa 'ley de nietos' se rechaza y la inmensa mayoría de quienes sí consiguen la nacionalidad, no se vienen a vivir a España.

Feijóo ha presentado cifras cuestionables sobre la migración en España, afirmando que el país ha aumentado su población en siete u ocho millones de ciudadanos en siete años, algo que el PSOE refuta. Según Feijóo, el censo electoral también ha crecido en 2,5 millones debido a la 'ley de nietos', pero muchas solicitudes son rechazadas y no todos los solicitantes desean vivir en España. El líder del PP sugiere un posible fraude electoral, aunque las normas establecen que los votantes deben registrarse en su último domicilio en España o donde residía su antepasado. La ministra Elma Saiz y el ministro Carlos Cuerpo destacan los beneficios económicos de la migración.

Social, bienestar y cultural. Feijóo ha ido este jueves muy lejos. Primero, las cuentas que hace, no salen. Lo mezcla todo, hace una ensalada de números al hacer los cálculos, sumando los migrantes que han llegado desde que Sánchez está en el gobierno con la 'ley de nietos' y con la última regularización. Pero lo que dice no es así. Una de cada cinco solicitudes que se acogen a esa 'ley de nietos' se rechaza y la inmensa mayoría de quienes sí consiguen la nacionalidad, no se vienen a vivir a España.

En cambio, estas son las cifras que maneja Feijóo sobre la llegada de migrantes a España. "Un país en siete años no puede aumentar su población en siete u ocho millones de ciudadanos", ha dicho este jueves el líder del PP. El PSOE cuestiona sus cálculos. "Del 2 + 2 dice que es 22. Se lía con las cifras", ha criticado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Nuevos españoles nacionalizados tras la 'ley de nietos' y la regularización

De hecho, si sumamos los migrantes llegados a España en los últimos años, los que han pedido la nacionalidad mediante 'ley de nietos' y los solicitantes de regularización, la cifra se queda lejos de los siete millones. Y es en realidad menor porque muchos de los migrantes que se calcula que viven en España son los mismos que han pedido regularizar su situación.

"Son cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pero Feijóo saca esta conclusión: "No hay país que lo resista". Mientras, el vicepresidente económico reivindica los efectos positivos que ya se notan en la economía. "En sectores como la construcción y los servicios que más demandaban mano de obra", ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Además, Feijóo da una segunda cifra. "Un país en un año y medio no puede incrementar su censo electoral en 2,5 millones de personas", ha dicho el líder del PP este jueves. De esta manera, se refiere a las solicitudes de nacionalidad gracias a la 'ley de nietos'. Son eso: solicitudes.

Criterios de adscripción electoral para quienes soliciten la 'ley de nietos'

Casi uno de cada cinco se rechazan y no todos los que la piden quieren vivir en España. Pero Feijóo sigue alimentando la idea de fraude electoral. "¿En qué circunscripción van a votar estas personas? ¿En las que decida el Gobierno?", se ha preguntado el 'popular'. No es cierto que los votantes puedan elegir en qué provincia votar. Tienen que registrarse en su último domicilio si alguna vez residieron en España o dónde vivía o nació su antepasado.

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