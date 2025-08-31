Zverev toca fondo en el US Open e... ¡iguala un récord de Nadal de hace veinte años!

El germano cayó en tercera ronda ante Auger-Aliassime en el último 'Grand Slam' del año. Tras esta derrota, iguala una marca negativa que estaba en posesión de Rafa desde hace dos décadas.

Alexander Zverev sigue sin levantar cabeza. Su desempeño en los últimos 'Grand Slams' está siendo muy pobre y todo apunta que el alemán está viviendo una profunda crisis de juego y personal. 'Sascha' comenzaba el US Open muy ilusionado asegurando que estaba listo para "aguarles la fiesta" a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Sin embargo, Zverev ha terminado cayendo en tercera ronda ante Félix Auger-Aliassisme. 4-6, 7-6, 6-4 y 6-4 fue el resultado final de un partido que termina con la andadura de 'Sascha' en el último 'major' del año. Más allá de la final perdida en el Open de Australia, los resultados del número tres del mundo en los 'grandes' son muy pobres.

"No tengo ninguna sensibilidad con la pelota. Ni siquiera en los dos primeros partidos del torneo tuve buenas sensaciones. Ante Félix, intenté ser agresivo en algunos momentos, pero me fue imposible porque no sentía la pelota. Busqué otras maneras de salir adelante, pero ante un jugador de su nivel es muy complicado. Me encontré mal de drive y mi revés ha desaparecido", reconoció Zverev en rueda de prensa.

El germano también ha igualado un registro negativo que hasta ahora pertenecía, sorprendentemente, a Rafa Nadal. El manacorí fue el último top-3 que encadenó dos eliminaciones de 'Grand Slam' en la primera semana de torneo. Zverev, tras caer en primera ronda en Wimbledon y en tercera en el US Open supera a Rafa, que hizo las maletas tras el segundo y tercer partido respectivamente.