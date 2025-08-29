La confesión de Carlos Sainz sobre su encuentro con Rafa Nadal: "No debería decir esto..."

Durante sus últimos días de vacaciones antes de volver a la acción en Zandvoort, el madrileño compartió una jornada de golf junto al manacorí.

Tras un parón de prácticamente un mes en Fórmula 1, el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana abrirá el telón de una segunda mitad de temporada en la que no hay nada en juego más allá del título de pilotos.

En la rueda de prensa previa al fin de semana en Zandvoort compareció Carlos Sainz, que además de hablar sobre los rumores que sitúan a Álex Palou en Red Bull recordó el día que pasó jugando al golf junto a Rafa Nadal.

En concreto, al piloto de Williams le preguntaron si había podido compartir alguna conversación interesante con el manacorí.

"Para ser sincero, éramos tan competitivos en el golf que en realidad no podíamos hablar mucho sobre el deporte o entre nosotros porque ambos odiamos perder mucho y nos encanta jugar al golf. Se trataba de golf, no de hablar", explicó.

"Ojalá algún día pueda sentarme un poco con Rafa y compartir con él algunos pensamientos sobre la resiliencia mental y la forma en que se manejó en el campo, que creo que fue admirable. Y siempre he dicho que si hay un icono del deporte que idolatro y admiro, ese es Rafa Nadal. Siempre ha sido mi referencia, así que compartir una ronda de golf con él siempre fue especial", añadió.

Eso sí, en una llamativa confesión, Sainz reconoció que se resintió de la mano en un golpe y tuvo que retirarse, dejando a Rafa mano a mano con su padre.

"No debería decir esto, pero en realidad tuve que retirarme porque tenía un poco de dolor en la mano. No sé si fue al golpear las bolas en el césped o qué, pero duré ocho hoyos y pensé que tenía una carrera en una semana, así que se lo dejé a mi padre y a él", zanjó.