El serio aviso del rival de Alcaraz en octavos de final del US Open: "No me voy a intimidar..."

Arthur Rinderknech compitió con Sinner en Roland Garros, venció a Zverev en Wimbledon y asegura estar preparado para demostrar su talento ante Carlos en suelo estadounidense.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en el US Open es Arthur Rinderknech. El tenista francés ocupa el puesto número 82 en el ránking ATP aunque se le puede describir como un jugador infravalorado y especialmente peligroso sobre pistas rápidas.

Después de una racha muy complicada al principio de la temporada, cuando encadenó un período de tiempo donde no era capaz de acumular una serie de dos victorias consecutivas, Rinderknech ha recuperado la confianza en la gira de hierba y vuelve a competir a un gran nivel. En esta superficie fue capaz de vencer a BenShelton y Riley Opelka antes de llegar a Wimbledonlanzado y eliminar a Alexander Zverev en primera ronda.

Ahora, en el US Open 2025, el francés compite por el mejor resultado de su carrera y es que es la primera vez que alcanza unos octavos de final de 'Grand Slam'. La hazaña le permitirá regresar al top 60. El jugador de 1,96m sueña con volver a alcanzar su mejor posición en el ránking, top 42. A pesar de su altura, es un tenista que se desenvuelve bien desde el fondo de la pista y ya compitió a Jannik Sinner en Roland Garros a pesar de perder 3-0 en la primera ronda.

"Me he enfrentado al 1, al 2 y al 3 en los últimos 'Major'. Desde luego, prefiero enfrentarme a ellos en octavos y no en primera ronda, como a Jannik y Sascha. Tengo la suerte de haberme enfrentado ya varias veces a Alcaraz, sé lo que necesito para competir con él. No me voy a intimidar. Intentaré abrirme paso con mi juego y darlo todo en pista", comentó Rinderknech a los micrófonos de 'L'Équipe'.

El número 82 del mundo ya sabe lo que es llevar al límite a Carlitos. En la final de Queen's 2023 se enfrentaron en un partido que se decidió en el 'tiebreak' del tercer set. Por tanto, el francés encuentra en ese antecedente el camino a seguir aunque, evidentemente, será muy complicado sorprender al número dos del mundo.

"No me puedo sentir favorito frente a Carlos, pero tengo la misma voluntad y ganas de ir a por la victoria. Obviamente, será difícil, puesto que, junto a Jannik, son los dos mejores del mundo. Casi imbatibles. Ya conseguí molestarle un poco en su día. Sé que puedo mostrar mi talento", sentenció.

Arthur sabe que no tiene nada que perder contra el murciano y se juega el partido de su vida en lo que son sus primeros octavos de final en Grand Slam. A pesar de todo, Carlos Alcaraz es el gran favorito después de ceder únicamente 10 juegos en sus últimos dos partidos del US Open.