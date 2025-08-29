La 'amenaza' de un top-5 a Sinner y Alcaraz: "Vengo a aguarles la fiesta"

Zverev, que ya está en tercera ronda, manda una advertencia a los números uno y dos del mundo, claros favoritos a levantar el cuarto 'Grand Slam' del año en Nueva York.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han resuelto sus primeros partidos en el US Open sin apenas contratiempos. Ninguno de los dos ha cedido un set en las dos primeras rondas aunque, a partir de la tercera, los rivales ya empiezan a tener algo más de peligro.

Carlos se verá las caras ante el italiano Luciano Darderi y Jannik lo hará ante Denis Shapovalov. Su perseguidor en el ranking más cercano, Alexander Zverev, quiere volver a sentirse competitivo después de un año para olvidar. El alemán ha llegado incluso a confesar haber tenido que recurrir a ayuda profesional para tratar ciertos problemas de salud mental.

Su derrota en la final del Open de Australia ante Sinner le hizo mucho daño y, tras unos meses muy lejos de su nivel en la pista, 'Sascha' encara el US Open con hambre y ganas. Es tal la ambición del número tres del mundo que está convencido de que puede volver a competir de tú a tú contra Alcaraz y Sinner.

Tras meterse en tercera ronda, Zverev advirtió al uno y dos del mundo: "Ellos (Jannik y Carlos) merecen todo el crédito que tienen pero estoy aquí para aguarles la fiesta. Voy a intentar hacerlo".

'Sascha' fue cuestionado por cómo se sentía al oír hablar de un 'BigTwo' siendo él el número tres del mundo. Zverev responde con contundencia y lanza un aviso para volver a la candidatura para levantar su primer 'Grand Slam'.