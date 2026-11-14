Valiente confesión de Alcaraz en las ATP Finals: "Mis condiciones mentales..."

El murciano llega en su mejor momento tras sufrir la dura lesión en su muñeca. No hay que olvidar que nunca ha ganado un título de Finals.

Carlos Alcaraz llega a las míticas ATP Finals con el objetivo de acabar la temporada 2026 por todo lo alto. El de El Palmar nunca se ha coronado en el prestigioso torneo que, desde hace ya años, se celebra en Turín y es, sin duda, una de sus cuentas pendientes.

Tras haberlo ganado prácticamente todo en el circuito profesional, Carlos quiere levantar ya un título que, por ejemplo, Rafa Nadal nunca pudo levanta. Un dato que refuerza la teoría que señala la gan dificultad que supone ganar la Finales.

Aún así, Carlitos llega en su mejor momento tras la lesió. Su victoria en el Masters 1.000 de París confirmó la vuelta de su mejor nivel. A nivel físico y mental, está al 100%: "Cada año pienso que es el año y quizás este más por los resultados que he tenido en indoor, por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas…

"El saque es un gran arma en este tipo de circunstancias y es algo que he mejorado en las últimas semanas y me siento muy cómodo en ello, así que quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales. Estamos frescos, estamos con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener", reconoce Carlos en rueda de prensa.

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