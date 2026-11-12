El camino de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en las ATP Finals: ¿Cuándo podrían enfrentarse?

El murciano y el madrileño no se verían las caras hasta unas hipotéticas semifinales. Alcaraz debutará contra Tiafoe; Jódar, contra Zverev.

Tras el sorteo celebrado en el Grattacielo Intesa Sanpaolo de Turín, que alberga por sexta temporada consecutiva las ATP Finals, ya se conoce el camino que tendrán Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

El murciano, número 3 del mundo, ha quedado encuadrado en el Ivan Lendl con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, contra el que debutará.

El madrileño, número 11, estará en el grupo John McEnroe junto a Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils, siendo su debut contra el cabeza del ranking.

De esta manera, al no poder enfrentarse en la fase de grupos de las ATP Finals, Alcaraz y Jódar no se verían las caras hasta unas hipotéticas semifinales o final.