Atrevida afirmación de Moyà: "Carlos Alcaraz y Sinner podrían ganar al mejor Rafa Nadal en Roland Garros"

El exentrenador del manacorí afirma que "Rafa ganaría más partidos que ellos", pero considera que ambos tienen nivel para derrocar al ganador de 14 Roland Garros en la central de París.

Durante una entrevista concedida a 'Clay', a Carlos Moyà le han puesto en una difícil tesitura: "Viendo el nivel que son capaces de dar Alcaraz y Sinner, ¿cree que en su mejor versión podrían ganar al mejor Nadal en Roland Garros?".

Pues bien, el exentrenador del ganador de 22 Grand Slams considera que el manacorí ganaría la mayoría de duelos ante Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero ambos podrían ganarle en su mejor versión.

"Bueno, un partido claro que le podrían ganar. Si miramos a largo recorrido, creo que Rafa ganaría más partidos que ellos. Pero a un partido claro que sí le podrían ganar", explica.

El exnúmero uno pone el foco en el español: "Sobre todo Alcaraz. Yo creo que Alcaraz en tierra es el mejor del mundo ahora mismo, gane o no Roland Garros. A un partido, evidentemente que Alcaraz puede ganar a Rafa. Siendo a cinco sets y en Roland Garros, en esa pista, por historia y por tipo de juego creo que Rafa sería favorito. Pero Alcaraz perfectamente puede ganar a Rafa en un momento dado. Y Sinner también. Pero a la larga, Rafa ganaría más partidos".

En el caso de que el partido se fuera a cinco mangas, el campeón de Roland Garros en 1998 apunta que el italiano, dado su físico, sufriría más que Nadal y Alcaraz.

"Rafa es superior en el largo recorrido. Y es verdad que si el partido se alarga con Sinner, Rafa tendría una ventaja bastante grande. Con Alcaraz menos porque físicamente y de cabeza aguanta bien. Rafa sería favorito si jugase contra ellos, pero eso no quiere decir que no pueda perder", ha zanjado.