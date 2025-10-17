Una leyenda del tenis español no ve a Sinner preocupado por Alcaraz: "No le afecta..."

Feliciano López, extenista español, dice que en ningún caso ve al italiano preocupado por Alcaraz: "Los partidos entre ellos son muy diferentes a los demás que juegan contra el resto de jugadores".

Es la nueva rivalidad del mundo del tenis y parece que ha llegado para quedarse: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Su último duelo fue en el US Open y se volverán a ver las caras este sábado en la final del Six Kings Slam. Analizando su último duelo, el extenista Feliciano López no cree que el italiano esté preocupado.

Así lo dice en 'AS': "No creo que a Sinner le hayan afectado las derrotas ante Alcaraz. Los partidos entre ellos son muy diferentes a los demás que juegan contra el resto de jugadores. Mucha gente se quedó sorprendida por cómo se desarrolló la final del US Open después de una final épica en París y de otra buena final en Wimbledon donde Sinner había sido el dominador. En el US Open Carlitos mostró una versión espectacular y salió muy convencido al partido, mientras que Sinner se vio un poco sorprendido por el juego de Carlos en esa final. No creo que esa derrota le haya afectado a Sinner en los torneos que ha jugado después".

Cree que ambos trabajan para desafiarse porque se encontrarán en muchas finales: "Creo que tanto uno como otro tienen claro que tienen que seguir mejorando para cuando se enfrentan entre ellos dar su mejor versión porque se están exigiendo mucho. Cada partido entre Sinner y Alcaraz tiene un nivel más alto y se nota las pequeñas mejoras que van implementando".

"Sinner ganó en Pekín, luego se retiró en Shanghái por calambres y por el cansancio de jugar en esas condiciones tan difíciles. Vamos a ver de aquí a final de temporada cómo responde cada uno, pero veo a los dos muy bien, quizá a Carlos con un poquito más de confianza teniendo en cuenta que casi no ha perdido ningún partido desde el mes de abril", dice Feliciano.

Lo que está claro es que esta es la nueva rivalidad del mundo del tenis. Y en Arabia Saudí, este sábado, se vivirá un nuevo episodio. Eso sí, muy diferente a un Grand Slam ya que se trata de un torneo de exhibición.