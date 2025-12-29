El top-10 que cree tener la fórmula para ponerse al nivel de Sinner y Alcaraz: "Cerrar la brecha..."

Lorenzo Musetti es consciente de la superioridad actual del número uno y dos del mundo pero cree que si modifica algunas estrategias y consigue tener continuidad podrá plantarles cara.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tienen entre ceja y ceja seguir conquistando 'Grand Slams' en 2026. Ambos son conscientes de que gozan de un dominio en la pista que solo ellos mismos, de momento, saben contrarrestar. Es precisamente esa hegemonía a la que quieren poner fin el resto de tenistas.

Carlitos y Jannik han ganado los últimos ocho 'Majors'. Novak Djokovic fue el último en poner su nombre en lo más alto de un 'grande'. Fue durante el US Open de 2023, hace ya más de dos años. La superioridad de Alcaraz y Sinner es algo con lo que el resto de jugadores de alto ranking quieren terminar a toda costa.

Lorenzo Musetti ha acabado la temporada en el número ocho del mundo. El italiano tiene claro que quiere competir con el número uno y dos y, para ello, tiene trazado un plan: "En cuanto a los objetivos, la idea es definitivamente intentar cerrar la brecha entre Alcaraz y Sinner. He jugado contra Carlos varias veces, mientras que solo tuve un partido contra Jannik, en Nueva York, donde no pude mostrar mi mejor versión. Sin embargo, contra Carlos me sentí bien, especialmente en arcilla, como en Montecarlo y Roland Garros, donde incluso gané por un set".

"Pero cada vez que intenté alcanzar su nivel, tuve algunas lesiones que me impidieron llegar a donde quería estar. Para cerrar esa brecha, tengo que trabajar duro en mi físico y, afortunadamente, ya estoy progresando. También tengo un nuevo entrenador, José, que sin duda me dará algunos consejos útiles", confiesa Lorenzo en unas declaraciones para el pódcast de Gill Gross.

El Open de Australia será la primera oportunidad para los Musetti, Djokovic, Zverev, Frtiz y compañía de interrumpir la hegemonía de Alcaraz y Sinner. Un supuesto que parece complicado si el nivel del número uno y dos del mundo sigue la increíble dinámica de 2025.