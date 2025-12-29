El inesperado 'dardo' de Ducati a Márquez: "Si hubiera tenido más lucidez..."

'Gigi' Dall'igna, jefe de la escudería, es un gran admirador de Marc pero ha sorprendido mandando un mensaje con aspectos a mejorar para el nueve veces campeón del mundo.

Marc Márquez afronta 2026 con el objetivo claro de ir a por su décimo Mundial. El de Cervera ha firmado una temporada espectacular en 2025 conquistando el título en el mes de septiembre y dejando un dominio sobre la pista pocas veces visto en el asfalto de la élite del motociclismo.

La nota negativa del nueve veces campeón del mundo fue su lesión en el hombro en el GP de Indonesia. Un accidente que le afectó a su ya mermado brazo derecho el obligó a pasar por quirófano y se espera que el ilerdense pueda comenzar 2026 en la máxima forma física.

Su perfección en el pilotaje durante la pasada temporada ha sido demoledora. Nadie ha podido hacerle sombra. Ese es un aspecto que ha destacado muchas veces el jefe de Ducati. 'Gigi' Dall'igna es un gran admirador de Marc y no se ha cansado de deshacerse en elogios hacia su piloto durante todo el año.

Sin embargo, el directivo italiano ha querido también lanzar un 'dardo' al vigente campeón. Dall'igna, cuando le preguntan por el límite de Márquez, tiene muy claro de lo que se trata: "Su límite es que arriesga, o arriesgaba, incluso cuando no es necesario. Con un poco más de, digamos, lucidez, habría cometido menos errores".

'Gigi' es consciente de que cuando Marc está al 100% no hay nada que le pare pero también apunta que debe elegir mejor los momentos en los que corre riesgos. Un exceso de ello es lo que ha terminado frenando a Márquez las pocas veces que ha fallado en 2025.