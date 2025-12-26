¡Historia del deporte! Así es la ola más grande jamás surfeada: "Me iba a engullir"

Rodrigo Koxa, surfista profesional, es el protagonista de uno de los mayores hitos de la historia del surf. El brasileño consiguió 'domar' una ola de casi 30 metros.

El surf ha vivido estos últimos días una de las mayores gestas del deporte. Rodrigo Koxa, surfista de 46 años, ha conseguido surfear una ola de 29,15 metros (la más grande jamás registrada) en la legendaria región de Nazaré, Portugal.

Koxa ha confesado cómo se sentía cuando estaba intentado 'domar' lo que podría ser el equivalente a un edificio de diez plantas: "Creo que fui muy hacia abajo, me quedé pensando que la ola me iba a engullir. Una cosa de cine, de otro mundo. Nunca había visto una ola tan limpia".

Todo ha ocurrido en la cuna del surf mundial, Nazaré. Esta pequeña región portuguesa sigue dejando asombrado al mundo por la producción de las olas más grandes jamás vistas. Una vez más, un hito hitórico del surf se consigue en esta mítica zona.