Hallan sin vida a la hija de la española superviviente del naufragio en Indonesia

Rescatistas transportando el cuerpo de una víctima de un accidente de barco turístico a una ambulancia en el puerto de Labuan Bajo

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes, confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas.

"La familia dijo que es el cuerpo de Lia", explicó un oficial de Basarnas -la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia- después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

Las imágenes transmitidas por los medios indonesios muestran el momento en el que Ortuño identificó el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia, donde abrió la bolsa en la que habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según un comunicado anterior de Basarnas, un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles y una balsa de los rescatistas acudió esta mañana al lugar. Fathur Rahman, el oficial que coordina la misión de búsqueda, apuntó en una nota que el cadáver fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo.

En ese momento, el oficial no aportó detalles sobre la nacionalidad de la víctima, pero sí indicó que se trataba de una mujer, sin precisar su edad.

La búsqueda de los otros españoles desaparecidos

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

Los rescatistas, a los que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales, han iniciado este lunes la cuarta jornada de búsqueda. Al operativo se ha unido hoy el barco KN Puntadewa de Basarnas, con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores, que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente. La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo

