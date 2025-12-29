Rusia amenaza ahora con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin

¿Por qué es importante? Según las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Ucrania lanzó un ataque con 91 drones contra la residencia situada en la región de Nóvgorod.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha acusado a Ucrania de intentar asesinar al presidente Putin mediante un ataque con drones contra su residencia en Nóvgorod, afirmando que todos los drones fueron destruidos sin causar víctimas ni daños. Lavrov ha señalado que, aunque Rusia no se retirará de las negociaciones de paz, revisará su postura debido a la "degeneración" del régimen de Kyiv. Ucrania, por su parte, ha negado las acusaciones, calificándolas de "mentiras rusas" y argumentando que buscan justificar nuevos ataques. Estos eventos suceden tras una reunión entre Donald Trump y el líder ucraniano, donde se discutió un posible acuerdo de paz.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha acusado a Ucrania de haber intentado asesinar al presidente Putin tras un ataque con drones contra una de las residencias del presidente. Asimismo, ha anunciado que, pese a que no se quieren retirar de las negociaciones de paz, revisarán su postura.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kyiv lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", ha destacado Lavrov, en unas declaraciones que han sido recogidas por las agencias de noticias rusas y en las que ha añadido que todos los drones fueron destruidos sin reportarse víctimas ni daños por la caída de los restos materiales de los mismos.

Por otra parte, en una comparecencia que ha recogido la 'Agencia EFE', el líder de la diplomacia rusa ha enfatizado que este hecho ha ocurrido mientras que Rusia y Estados Unidos mantenían unas "intensas negociaciones" para "resolver el conflicto ucraniano". Del mismo modo, Lavrov ha subrayado que su país no tiene ninguna intención de levantarse de la mesa de negociación, pero tras estos sucesos se plantearán su postura. "Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kyiv, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia", ha expresado.

Asimismo, Lavrov ha apuntado que estos ataques "no quedarán impunes". "Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", ha confirmado el ministro. Igualmente, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushkó, ha recriminado a las autoridades de Kyv estas "provocaciones", que, desde su punto de vista, tratan frustrar las negociaciones de paz, en un momento en el que han entrado en una fase "delicada de búsqueda de soluciones".

Zelenski lo niega todo: "Típicas mentiras rusas"

El líder ucraniano no ha tardado en contestar a las acusaciones rusas y ha calificado la "supuesta historia del 'ataque residencial'" de "invención total", la cual pretende justificar los "nuevos ataque contra Ucrania, incluyendo Kyiv", así como la "negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra". "Típicas mentiras rusas. Además, Rusia ya ha atacado Kyiv en el pasado, incluyendo el edificio del Gabinete de Ministros", ha añadido en su mensaje publicado en X.

Del mismo modo, ha enfatizado que su país "no toma medidas que puedan socavar la diplomacia", sino que es "siempre" Rusia quien las toma. "Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros", ha remarcado, al tiempo que ha aseverado que "es crucial que el mundo no se quede callado ahora". "No podemos permitir que Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera", ha concluido.

Todo ocurre después de la reunión y llamada con Trump

Lo cierto es que todos estos hechos han ocurrido después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reuniese el pasado domingo en su residencia de Florida, Mar-a-Lago, con el líder ucraniano. Tras el encuentro, que duró tres horas, el mandatario estadounidense ha señalado que el acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca", aunque ha reconocido que todavía quedan "asuntos difíciles" por tratar y diferencias sobre el futuro del Donbás. "Creo que nos estamos acercando a un acuerdo", ha agregado Trump.

Con todo, este lunes, Trump ha mantenido una llamada "positiva" con su homólogo ruso, en la que Putin le ha transmitido su decisión de revisar su postura y algunos de los acuerdos alcanzados en sus anteriores negociaciones sobre Ucrania, tras el ataque a la residencia presidencial de Nóvgorod.

