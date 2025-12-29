El impactante vídeo desde dentro del tornado de Mazarrón (Murcia) que parecía "el fin del mundo"

Un vecino de Mazarrón graba en directo el tornado que a punto estuvo de quitarle la vida. No te pierdas el vídeo del momento, en exclusiva, en laSexta.

Ha salvado su vida por segundos, al menos eso es lo que sintió este vecino de Mazarrón que quiso grabar el paso del tornado por este puerto de Murcia, desde lejos... Y acabó por tenerlo justo encima. Uno de los momentos angustiosos que ha dejado el temporal a su paso por la costa mediterránea.

Lo que comenzó siendo una manga marina terminó siendo un impactante tornado que arrasaba con todo a su paso: sillas, mesas, toldos, incluso velas de barcos. Pocos segundos bastaron para que todo el mobiliario saliera volando. Nada quedó en pie.

No fue el único torbellino en Murcia: hasta tres mangas marinas se han formado durante este domingo (28 de diciembre). Hoy, laSexta ha acudido a Mazarrón para ver cómo se recupera la zona este lunes.

De manga marina a tornado: la destrucción en el puerto de Mazarrón

Mientras los vecinos y vecinas de Mazarrón recuperan la normalidad, lo que ahora se recuerda como una anécdota dejó verdaderos momentos de pánico mientras la manga marina se convertía en tornado al tocar tierra.

"¡Se está llevado el muelle!" era la voz de alarma de uno de los vecinos que grababa el tornado desde su ventana. "Qué locura... ¡viene hacia aquí!", se alarmaban quienes creían verlo de lejos.

Porque sí, daba miedo, como recuerda otra vecina que presenció el momento. Que se lo digan al autor de uno de los vídeos más impactantes, al que ha podido acceder en exclusiva laSexta: desde el ojo del tornado, viéndolo acercarse poco a poco, llevarse y destrozar su vehículo y casi, incluso, a él mismo. Si no fuera por el poste al que pudo agarrarse, quizás hoy no lo estaría contando.

Pero es que no fue el único fenómeno que asustó a los vecinos de la costa murciana. Hasta tres mangas marinas llegaron a verse desplazándose sobre el mar. Por suerte, solo una de ellas tocaba tierra. "Se veían perfectamente desde cuatro o cinco kilómetros", recuerdan algunos, "un estruendo, como si fuera el fin del mundo, dos segundos después los objetos volando por encima de nuestras cabezas", comentan otros.

"Un estruendo, como si fuera el fin del mundo"

Terrazas de bares de la playa de Mazarrón de las que ya solo quedan los destrozos, barcos destruidos por dentro y fuera, incluso una nave pesquera completamente arrasada, la manga marina movió incluso coches.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, acudía al lugar para conocer las consecuencias de este fenómeno natural y conocer también estas impresiones de quienes vieron pasar de cerca el tornado. "Estamos haciendo inspecciones visuales por el puerto pesquero y deportivo que es donde hay más daños, parecen imágenes de película", comenta López Miras ante el micrófono de laSexta Noticias.

Una imagen que para los vecinos de Mazarrón va a ser dificil de olvidar.

