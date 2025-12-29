Al menos dos muertos, un desaparecido y un herido leve por un alud de nieve cerca del Balneario de Panticosa (Huesca)

Los detalles Un alud de nieve ha dejado atrapadas a seis personas en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Un alud de nieve ha dejado atrapadas a seis personas en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, dejando al menos dos muertos, un desaparecido y una mujer herida leve con síntomas de hipotermia, según han indicado fuentes del Gobierno de Aragón a laSexta.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado la Guardia Civil, que no ha confirmado el grado de afección.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

Azcón cancela su agenda para dirigirse a Panticosa

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para trasladarse a la localidad oscense de Panticosa, después de que un alud atrapara a varias personas en el pico Tablato, en las inmediaciones de los Baños de Panticosa.

"Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha publicado Azcón en su cuenta de la red social 'X'.

*Noticia en ampliación.

