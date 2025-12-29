¡Todo listo para las precampanadas de Neox! Todo lo que necesitas saber sobre las preúvas de la Puerta del Sol

Dani Mateo, Lola Lolita y Pilar Vidal presentan las tradicionales preúvas este 30 de diciembre con la actuación en solitario de Andy (sin Lucas) y la vuelta de Berta Collado y Anna Simón a su casa.

Un año más y como marca la tradición desde 2011, Neox vuelve a adelantarse a la Nochevieja con su cita más esperada: '¡Feliz 20 años Neox!' con un programa especial desde las 22:15 h de la noche, que promete risas, nostalgia y sorpresas para celebrar dos décadas siendo el canal más gamberro de Atresmedia.

Cómo será '¡Feliz 20 Años Neox!': horarios, día y presentadores de las preúvas

Desde la madrileña Puerta del Sol, enclave mítico de las campanadas de Nochevieja, Neox se adelanta a la aparición estelar de Cristina Pedroche y Alberto Chicote con unas precampanadas que también son ya toda una tradición.

A partir de las 23:45 horas, el encargado de conducir las preúvas de 2025 será nuestro queridísimo presentador Dani Mateo, que arrancará con un monólogo muy en su línea: ácido, divertido y cargado de guiños a todo lo que hemos vivido en estos 20 años.

Desde aquel 2005 en el que nació Leonor, vimos el primer vídeo en YouTube y Nadal ganó su primer Roland Garros… hasta los tiempos del WhatsApp, las redes sociales, la IA y esas cosas que nos hacen pensar: "¿En serio todo esto ha pasado tan rápido?".

Pilar Vidal, Lola Lolita, Dani Mateo... ¡Y Yurena!

Miguel Lago, Anna Simón, Dani Mateo, Yurena y Berta Collado en '¡Feliz 20 Años Neox!'.

Repite en la cadena Lola Lolita: una de las influencers más populares de España que cuenta con más de 17 millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

Con un estilo único y una personalidad arrolladora, Lola Lolita se ha convertido en un referente en el mundo digital, destacando por sus contenidos de moda y belleza. Ha vivido en 2025 su salto a la pequeña pantalla coronándose como finalista en 'El Desafío' y mirando al 2026 con el estreno en atresplayer del docureality 'Pyjamada'.

Junto a ellos, debuta en Campanadas la divertida periodista Pilar Vidal, aportando frescura y simpatía para conformar el trío perfecto. Los tres ocuparán un balcón de la Puerta del Sol para despedir el año por adelantado en directo desde las 23.45 horas.

Anna Simón y Berta Collado vuelven a Neox 20 años después

En 2025 se cumplen 20 años desde que la cadena temática de contenidos premium de Atresmedia comenzó su emisión. Neox celebra su aniversario y el fin de año con una divertida gala conducida por Dani Mateo como previa a las Preúvas mañana 30 de diciembre desde las 22:15 horas. Acompañarán así al público en la penúltima tarde del año.

Desde el madrileño Teatro Eslava y con público en directo, Dani Mateo inaugurará la ceremonia con un divertido monólogo repasando las últimas dos décadas.

Anna Simon revivirá su participación en 'Otra movida', y será la encargada de traer de vuelta los 'Neox Fan Awards', que repasarán los vídeos más virales de los últimos 20 años y momentos icónicos de la TV que ya han pasado a formar parte de nuestro imaginario colectivo.

Y quién sabe, algunos de sus protagonistas podrían estar escondidos entre el público del Teatro Eslava. Mateo y Simon entregarán premios a los protagonistas de algunos de los vídeos más virales de estos 20 años como el mítico "La que has liado Pollito".

Los protagonistas de 'Next', 20 años después

Se une a la gala Berta Collado, que presentó las preúvas en ¡Feliz Año Neox! durante tres años, y analizará el fenómeno del programa más comentado en redes: 'Next'. Entre el público estará un participante histórico que rechazó a cinco pretendientes con 18 años. ¿Habrá bajado el listón? Años después de bajar del autobús, los participantes confesarán si finalmente han conseguido encontrar el amor.

La gala contará con la presencia de los dobladores de 'Los Simpson', auténticas estrellas de Neox, que pondrán voz a Homer, Lisa y Marge en momentos únicos de la serie de animación más vista de la TV. ¿Es verdad que ‘Los Simpson’ son capaces de predecir el futuro? La música llegará de la mano de dos invitados estrella: Yurena, icono pop que resurgió en 2005 tras el fenómeno del tamarismo y que interpretará en directo la versión dance de su gran éxito 'No cambié', banda sonora de toda una generación.

El programa también contará con la actuación de Andy, recién "independizado" de Lucas, su compañero de dúo, que interpretará su primer single en solitario: 'Marioneta'.

Para cerrar la noche, Neox hace hueco a la nostalgia con su apartado 'Curso del 73' con Miguel Lago. En este docu-reality de 2012, un grupo de veinte alumnos experimentaba cómo sería ser estudiante en el instituto San Severo en los años setenta, donde él interpretaba al profesor más temido.

