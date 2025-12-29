El recuerdo de Alonso a su primer Mundial de Fórmula 1: "Luchamos contra un gigante"

El asturiano recordó aquella histórica temporada en la que conquistó su primer título frente a unos McLaren que eran favoritos y a un Schumacher que encadenaba cinco Mundiales seguidos.

Fernando Alonso no olvida uno de sus mejores momentos en la Fórmula 1. Este 2025 se han cumplido 20 años desde que el asturiano conquistara su primer título Mundial en el 'Gran Circo'. Fue un año lleno de emoción y espectáculo en el que Fernando se impuso a auténticos mitos del automovilismo.

Uno de ellos, Michael Schumacher. El alemán llevaba ganados cinco títulos seguidos (2000-2004) con su insuperable Ferrari pero un peleón Renault y un McLaren que partía como favorito elevó la lucha por el Mundial a tres bandas.

Fue el propio Alonso quien terminó coronándose. El ovetense lo recuerda como si fuera ayer: "Lo recuerdo muy bien todavía, está muy presente. Era el primer año que realmente teníamos un coche campeón. En 2003 tuve un coche para luchar por podios, hice mi primera pole, mi primer podio y fue ya un anticipo de lo que podía pasar en 2005, pero sí que en 2005 la verdad es que salía todo muy bien".

"El coche era muy bueno y cuando el coche es muy bueno las fórmulas aparecen automáticamente y el buen ambiente aparecer automáticamente. Lo veía como que estábamos luchando contra un gigante. McLaren era un equipo que había luchado fuerte y había dominado los años anteriores, era el máximo rival de Michael Schumacher también", asegura Fernando en unas declaraciones para 'Dazn'.

El asturiano reconoce que no tenía el coche más veloz: "Creo que el McLaren era un pelín más rápido que el Renault en 2005, pero tenía muchas menos fiabilidad, por lo que ese era nuestro punto fuerte: acabar todas las carreras".

"Estaba Michael Schumacher en 2005, pero él no tenía un muy buen coche y sabía que mi rival iba a ser Kimi. El McLaren de Raikkonen era muy rápido, pero tenía muchos problemas de fiabilidad, así que o ganábamos por méritos propios o ganábamos cuando él rompía. Pero si tenían un fin de semana normal sabíamos que eran un pelín más rápidos", concluye Fernando.