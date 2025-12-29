Muere Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Los detalles La autora del repinte del Ecce Homo, ha fallecido en la residencia de mayores de Borja (Zaragoza) este lunes a los 94 años.

Cecilia Giménez, autora del repinte del Ecce Homo, ha fallecido en Borja (Zaragoza) este lunes a los 94 años, según ha adelantado el 'Heraldo de Aragón y ha confirmado el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, que ha asegurado que se trata de "una gran pérdida".

"Se marcha una de las personas más queridas de Borja. Su infinita generosidad queda plasmada en lo que hemos podido hacer gracias a todo lo que ha traído el Ecce Homo", ha destacado Arilla a través de una publicación en Facebook.

La Fundación del Ecce Homo de Borja también ha lamentado el fallecimiento de Cecilia Giménez. "Nunca nadie está preparado para esto. Os comunicamos que Cecilia es una estrella más en el cielo. Hablar de Cecilia, es hablar de una madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo es hablar de generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo", ha publicado esta institución en Instagram.



