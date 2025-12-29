Trump presiona a Netanyahu en Mar-a-Lago para pasar a la segunda fase del plan de paz en Gaza

¿Por qué es importante? En este encuentro se discutirán los detalles para avanzar en el plan de paz para Gaza.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su residencia de Florida, Mar-a-Lago, donde está pasando las Navidades. El mandatario estadounidense ha asegurado que espera que el plan de paz en Gaza entre en su segunda fase "muy rápido". Esta es la quinta reunión que mantienen este año ambos mandatarios.

Durante el recibimiento en su residencia vacacional, Trump ha indicado que "Hamás tiene que desarmarse", así como ha añadido que esta es una de las cuestiones que se "discutirán hoy". Asimismo, ha destallado que hay "cinco grandes asuntos sobre la mesa" y que uno de ellos es "Gaza".

Por otra parte, Netanyahu, antes de encontrarse con el líder republicano, ha mantenido una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, a quienes ha hablado acerca de los 255 rehenes capturados por Hamás durante el ataque de octubre de 2023.

Trump ambiciona el inicio de la segunda fase del plan de paz para Gaza

Antes de ser reelegido como presidente, aseguró que acabaría con esta guerra durante su primer día como líder del Gobierno de Estados Unidos. No obstante, un año después de su investidura, y dos meses después de que entrase en vigor el alto al fuego en la Franja, la guerra sigue activa, puesto que Israel sigue matando tanto en Gaza como en Cisjordania.

Por esta razón, esta reunión servirá para que el presidente norteamericano urja a Netanyahu en el avance del plan de paz a su segunda fase. Esta supone la entrega de las armas de Hamás, así como la desaparición de sus redes clandestinas y la amnistía para los miembros que abandonen la organización. Por su parte, Israel debe continuar con la retirada de sus tropas, que deben pasar de la línea amarilla a la roja. Además, se crearía un Gobierno tecnocráticopalestino, así como se produciría el despliegue de un Ejército internacional que aún no está definido.

No obstante, Netanyahu ha recriminado en varias ocasiones que Hamás aún no ha entregado al último rehén. De hecho, tanto el primer ministro como su esposa, Sara, se han reunido en Florida con los padres del último cautivo para garantizarle que pondrán "todos los esfuerzos" para "traer a su heroico hijo para un entierro judío", según ha informado el diario 'El País'. Igualmente, el líder israelí pretende que las cosas se queden como están, con su Ejército controlando un 58% del territorio de la Franja.

