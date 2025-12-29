Ahora

Balance del año

Feijóo hace balance del 2025 cargando duramente contra el Gobierno: "Ha sido el año del colapso total del sanchismo"

Los detalles El líder del PP asegura que este año ha sido "el peor año del peor Gobierno de la historia democrática de España" y pide que Sánchez convoque elecciones ante la imposibilidad de aprobar los PGE.

Alberto Núñez Feijóo, durante su balance del curso político 2025Alberto Núñez Feijóo, durante su balance del curso político 2025Agencia EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes en la rueda de prensa de balance del año 2025. Un año que, para el líder de la oposición, ha sido el del "colapso total del sanchismo". "2025 ha sido el peor año del peor Gobierno de la historia democrática de nuestro país", ha añadido.

*Noticia en ampliación.

