Mazón usa su nuevo puesto para colocar como asesor a Cuenca, su jefe de gabinete en la DANA

Carlos Mazón ha utilizado su posición en la Oficina de Apoyo a los Expresidentes de la Generalitat Valenciana para nombrar a José Manuel Cuenca, su antiguo jefe de gabinete, con un sueldo potencial de hasta 58.000 euros anuales. Cuenca, quien figura en el portal web de la Generalitat, fue citado como testigo en la investigación sobre la gestión de la DANA. Durante la crisis, Cuenca ordenó a la consellera de Interior no molestar a Mazón, aunque él afirma no recordar el episodio. Cuenca también organizó la agenda del president el día de la DANA, incluyendo una comida laboral con Maribel Vilaplana.

Carlos Mazón ha aprovechado su nuevo cargo en la Oficina de Apoyo a los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, sostenida con fondos públicos, para colocar a José Manuel Cuenca, quien fuera su mano derecha, hombre de confianza y jefe de gabinete en la DANA, con un sueldo que podría alcanzar los 58.000 euros al año, según ha adelantado el 'Levante'.

Los datos de Cuenca ya aparecen en el portal web de la Generalitat Valenciana, donde se indica que el exjefe del Consell forma parte del departamento de la oficina de apoyo al expresidente Carlos Mazón.

En lo referente al salario que recibirá, por el momento no está confirmado, aunque en base a lo que cobra por convenio el personal eventual en el puesto de asesor, José Manuel Cuenca podría llegar a recibir hasta 58.000 euros al año.

Pradas señaló a Cuenca en Salvados

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, la jueza que investiga la gestión de la DANA citó a declarar en calidad de testigo a Cuenca. Y es que en el registro de llamadas que Salomé Pradas entregó a la magistrada, se mostraba que intentó contactar con él seis veces, de las cuales cuatro terminaron hablando por teléfono.

Además, la exconsellera de Interior aseguró en Salvados que el día de la DANA José Manuel Cuenca le ordenó que no molestara a Mazón. Preguntado por este episodio durante su comparecencia la comisión del Congreso que investiga la gestión de la Generalitat Valenciana durante el 29 de octubre de 2024, Cuenca se limitó a asegurar que no lo recordaba.

"No recuerdo en absoluto esa conversación", declaró, aunque apostilló que considera "normal" haber pedido a la consellera que se dirigiera a él, dado que Mazón tenía diversos actos programados. "Es algo habitual y lo hacen todos los jefes de gabinete", defendió.

José Manuel Cuenca también fue el responsable de mantener la agenda del president el día de la DANA, incluida la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. Sobre este encuentro, señaló que fue él quien lo propuso: "El president tenía una comida de trabajo que le sugerí yo, igual que otras tres o cuatro con posibles candidatos para À Punt".

En este sentido, el exjefe del Consell contó que ese verano se había aprobado en Les Corts una nueva ley para un nuevo modelo de televisión pública, y que se estaban barajando distintos nombres para el consejo y para la dirección del ente.

Desde entonces, Cuenca ha insistido en que el expresident no estuvo ilocalizable durante la tarde de la tragedia en Valencia.

Restó importancia a los hechos del día de la DANA

Asimismo, el responsable de la agenda y del discurso del presidente antes y después de la tragedia de la DANA, restó importancia a lo ocurrido durante su intervención ante la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la crisis provocada por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. "Deberían pasar página en esta comisión y empezar a pensar en la reconstrucción", defendió.

Durante la sesión, Cuenca se dedicó a esquivar responsabilidades y a derivarlas hacia técnicos y organismos de emergencias. En varias intervenciones, llegó a señalar la gestión de Emergencias y dijo que él mismo no recibió reclamaciones directas para intervenir en la coordinación del CECOPI, el centro de emergencias.

Además, Cuenca no abandonó en ningún momento su papel de fiel escudero y defendió la presencia de Mazón en el Ventorro durante la crisis, negando que el presidente estuviera de ocio. "Jamás un alcalde o un conseller llamó a mi teléfono porque no podía localizar al presidente", aseguró.

Desmintió sus propios mensajes durante la tragedia

El que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón volvió a declarar el pasado mes de diciembre como testigo ante la jueza de Catarroja para aclarar algunos hechos de lo ocurrido el día de la emergencia, tras conocerse los mensajes que intercambió con Salomé Pradas. Según informaron entonces fuentes presentes en la declaración a laSexta, la intervención de Cuenca se basó en reiterar que dichos mensajes están "descontextualizados".

En primer lugar, insistió en que no dio ninguna orden a Pradas sobre cómo gestionar la tragedia, como ya hizo en su primera comparecencia. Sin embargo, lo cierto es que en una conversación de WhatsApp, le dijo a la exconsellera que "de confinar nada", y le pidió "calma".

En ese momento, Pradas le repitió que "la cosa" estaba "muy muy mal", y, de nuevo, Cuenca frenó la medida: "Ya mujer, pero confinar una provincia entera es una barbaridad". La exconsellera le comentó que se podía hacer, amparándose en la Ley de Emergencias, pero él volvió a negar esa posibilidad. "Tranquila, ché", le llegó a decir.

Por otro lado, aseguró que no se enteró del ES-Alert hasta que le sonó en su propio móvil a las 20:11 horas, pero, a las 19:55 horas, 16 minutos antes de que sonase la alerta, Pradas le informó de la medida: "Van a enviar un mensaje de precaución. Están en ello".

Así, los mensajes desmentían su versión, pero él se limitó a decir que estaban "descontextualizados". También se negó a entregar voluntariamente su móvil personal, mientras que afirmó que no podía mostrar los mensajes del corporativo porque había cambiado de terminal y, según dijo, se le habían borrado.

Ante esta situación, la Asociación de Víctimas de la DANA solicitó su imputación, una medida que, por el momento, ha rechazado la jueza Nuria Ruiz Torraba, instructora del caso.

