Las imágenes de la reunión de la discordia por el Gordo en Villamanín: gritos y palabras muy duras entre vecinos

El pueblo leonés de Villamanín está dividido. Lo que en principio debería haber sido una gran noticia, que les tocara el primer premio de la Lotería de Navidad, se tornó en desconcierto al descubrir que la comisión de fiestas había vendido más participaciones que las respaldadas por los décimos premiados.

Este viernes los vecinos llegaron a un acuerdo para poder cobrar parte del Gordo tras una reunión que se prolongó durante cuatro horas y que registró gritos e incluso ataques de ansiedad.

LaSexta ha tenido ahora las imágenes en exclusiva, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, de la reunión de la discordia en la que hubo palabras muy duras de unos vecinos a otros.

Los vecinos llegaron a un frágil acuerdo a partir del cual la comisión de fiestas del Ayuntamiento deberá entregar su premio personal, así como el décimo que tenían, que en total asciende a dos millones de euros. Los otros dos saldrán de los bolsillos de los paisanos que tendrán que reducir el monto que cobren.

Todo esto después de que la Comisión de fiestas de Villamanín, integrada por un grupo de jóvenes que organiza actividades y las financia con iniciativas como la Lotería de Navidad, vendiera 450 participaciones del Gordo a cinco euros cada una, aunque cada poseedor sólo jugaba cuatro y el euro restante era el donativo para las fiestas.

Pero 50 de esas participaciones no tenían asignados los diez décimos premiados correspondientes, lo que supone un total de 4 millones de euros. La Comisión sólo podía avalar con décimos los 32 millones correspondientes a 400 participaciones.

