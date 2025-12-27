El preocupante aviso de un histórico extenista a Alcaraz: "Es muy difícil que vuelva a ganar un 'Grand Slam"

Todd Woordbridge, campeón de 16 'majors' a lo largo de su carrera, cree que la ruptura de Carlitos con Ferrero podría afectar al murciano hasta tal punto de impedir que volviera a ganar un 'grande'.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han sido los protagonistas de uno de los 'bombazos' del año en el mundo del tenis. Nadie podría haber esperado que la dupla jugador-entrenador más exitosa de la temporada pusiera fin a más de un lustro de carrera juntos.

La noticia, como no podía ser de otra manera, ha dado la vuelta al mundo y ha generado muchas opiniones de personalidades históricas del tenis. Uno de los más tajantes ha sido el mítico jugador de dobles, Todd Woordbridge.

El extenista australiano ha dado un serio aviso a Carlitos sobre lo que podría enfrentar esta temporada sin la ayuda de Ferrero. Woordbridge tiene claro que los objetivos primordiales de Alcaraz podrían no cumplirse.

"Creo que será difícil para Carlos ganar un Grand Slam el próximo año. Sabemos que es capaz, pero me resulta desconcertante este cambio, en esta etapa de su carrera. Estamos hablando de uno de los mejores dúos jugador‑entrenador de la historia. Cuando Juan Carlos no estuvo a su lado en los últimos años, Carlos no jugó tan bien. Se le podía ver mirando hacia las gradas, más inseguro. Le llevará meses acostumbrarse a esta situación", asegura Todd en unas declaraciones para el 'Open de Australia'.

El ganador de 16 'Grand Slams' entre los años 1990 y 2000 cree que esta situación favorece claramente a Jannik Sinner: "Dado este cambio, creo que Jannik tiene una ventaja y conseguirá el triplete en Melbourne. A Carlos le costará meses acostumbrarse a esta nueva situación".