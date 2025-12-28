Temporal de lluvia, en directo | Emergencias envía dos mensajes ES-Alert a toda la provincia de Valencia

"Esperemos que en breve podamos encontrar al otro desaparecido", dice el alcalde de Alhaurín El alcalde de Alhaurín el Grande ha confirmado a última hora de esta tarde el hallazgo del cadáver de uno de los desaparecidos durante el temporal. "Se han encontrado los restos de uno de los desaparecidos y a estas horas de la tarde se ha interrumpido la operación de búsqueda y se retomará mañana a partir de las 8:00 de la mañana con más refuerzos que vienen de incluso de otros provincias. Esperemos que en breve podamos encontrar al otro desaparecido. Ya no es posible trabajar en la zona", ha dicho. Según el primer edil, la furgoneta de los dos hombres se ha encontrado a 1,65 kilómetros del paso por donde estuvieron los desaparecidos. "El río lleva muy poca agua, pero en cuanto vienen aguas así torrenciales se convierte en un torrente incontrolable y que en este caso ha sido mortal para una de las víctimas", ha aseverado. El alcalde ha agradecido las labores de Guardia Civil y Policía, además de los voluntarios y vecinos. "Estoy muy agradecido por su ayuda en estas Navidades, que han sido muy duras para el municipio", ha afirmado. Compartir en X

Desalojan a los vecinos de un edificio de Santa Coloma por daños en la estructura por las lluvias Un edificio entero de vecinos ha sido desalojado este domingo de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, por riesgo de derrumbe tras el fuerte temporal que asoló la zona este sábado. Las lluvias de estos días han causado grietas y daños estructurales en el edificio y este lunes acudirán al mismo arquitectos municipales para ver hasta dónde llegan los daños y cuándo podrán estas personas volver a sus casas. Desalojan a los vecinos de un edificio de Santa Coloma por daños en la estructura por las lluvias Cristina Sanchis Compartir en X

Desalojan a 38 personas residentes en la calle Levante de Pobla Llarga, Valencia La Guardia Civil ha llevado a cabo la evacuación preventiva de 38 personas residentes en la calle Levante de Pobla Llarga (Valencia) debido al riesgo de desbordamiento de un barranco cercano a la zona. La medida, adoptada por precaución ante las condiciones meteorológicas adversas, ha permitido trasladar temporalmente a los vecinos a la Casa de la Juventud del municipio, donde se les está prestando la atención necesaria. Desalojan a 38 personas residentes en la calle Levante de Pobla Llarga, Valencia laSexta.com Compartir en X

Los ríos Albaida y Magro superan los umbrales amarillos a su paso por Manuel y Guadassuar La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado de que, debido al episodio de fuertes lluvias que afecta a la Comunidad Valenciana, ya se han superado los umbrales amarillos -superiores a los habituales- en el río Albaida, en Manuel, y en el río Magro, en Guadassuar. El organismo subraya que las precipitaciones continúan siendo intensas y los caudales siguen creciendo en varios puntos de la demarcación. Añaden que los caudales de ambos cauces desembocan en el río Júcar, por lo que se analiza su evolución con atención. La estación de Huerto Mulet, aguas abajo de Algemesí, continúa en valores de normalidad, aunque con tendencia ascendente. laSexta.com Compartir en X

Valladolid, Zamora y Salamanca estarán en alerta amarilla este lunes por nieblas Las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca estarán este lunes, día 29 de diciembre, en aviso de nivel amarillo ante la previsión de bancos de niebla con visibilidad de 100 metros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogido por Europa Press. En concreto, las mesetas de estas tres provincias estarán en alerta por nieblas que podrán ser engelantes desde las 00.00 y hasta las 12.59 horas de este lunes, mientras que el riesgo por nieblas se mantendrá activo hasta las 23.59 horas. En general, se prevé que las temperaturas mínimas vayan en descenso y las máximas en descenso o sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en la montaña en la Comunidad en la jornada de este lunes. Asimismo, se esperan heladas débiles, algunas podrán ser moderadas con viento variable y flojo. Europa Press Compartir en X

Paralizan hasta mañana la búsqueda del joven desaparecido en Íllora La búsqueda del joven motorista desaparecido este domingo en Íllora se ha paralizado hasta mañana, cuando se reanudará con más refuerzos. Según ha podido saber laSexta, el operativo ha encontrado la moto del chico, que desapareció cuando intentaba cruzar un río en mitad del temporal. El vehículo ha sido localizado a unos 40 metros del vado inundable. laSexta.com Compartir en X

Vuelve a activarse la alerta naranja por lluvias para el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Cartagena y Mazarrón La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar, en su último boletín, la alerta naranja por lluvias, hasta las 21.00 horas, para las comarcas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. De este modo, en esa zona pueden registrarse lluvias y tormentas, en ocasiones acompañadas de granizo, que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 60 litros en 12 horas. En el caso de Cartagena y Mazarrón, el aviso prevé cantidades de lluvia de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El estro de la Región de Murcia continuará en alerta amarilla. Europa Press Compartir en X

El temporal deja acumulados más de 180 l/m2 en 12 horas en la Comunidad Valenciana El temporal de lluvia que afecta este domingo a la Comunidad Valenciana deja ya acumulados que superan los 180 litros por metro cuadrado en varios observatorios, así como granizadas en diversas localidades. Así, observatorios de la red de Avamet, como los de Guadassuar, Bolbaite, Carcaixent y Rafelguaraf superan los 180 l/m2 en las últimas 12 horas, más de 100 en zonas próximas del prelitoral de Valencia. Esta entidad destaca la situación en Guadassuar, donde el observatorio del IES Didín Puig, registra más de 200 l/m2 de precipitación. Desde Aemet añaden que sigue lloviendo en gran parte de la provincia de Valencia, con más intensidad en el litoral y prelitoral. Además, continúa habiendo tormentas en el litoral y prelitoral de Valencia, aunque con menos intensidad que hace unas horas, y hay rayos desde Llutxent hasta Silla y Catarroja. Europa Press Compartir en X

La Guardia Civil publica algunas recomendaciones para actuar ante una riada La Guardia Civil ha publicado un mensaje en la red social X para dar una serie de recomendaciones para las personas que se vean sorprendidas por una avalancha de agua cuando vayan en su vehículo.​ "Ante episodios de lluvias intensas, extrema las precauciones. No intentes cruzar cauces de agua o arroyos, aunque parezcan transitables. El caudal puede aumentar de forma repentina y violenta. ​En caso de emergencia llamar al 062 o al 112". laSexta.com Compartir en X

El Servicio de Emergencias de la Diputación de Granada observa la evolución del temporal El Servicio de Emergencias de la Diputación de Granada ha mantenido activado el Puesto de Mando en el Parque de Bomberos de Guadix -desde donde se ha realizado un seguimiento continuo de la evolución de los avisos meteorológicos por alerta amarilla y naranja registrados en distintos puntos de la provincia- con actuaciones en Sierra Nevada y en varias carreteras provinciales afectadas en los municipios de Los Guájares y Lújar. Según ha detallado la Diputación provincial en una nota, el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, junto al diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han visitado las zonas afectadas, supervisando sobre el terreno los daños registrados y el desarrollo de las actuaciones realizadas. Europa Press Compartir en X

La Generalitat Valenciana envía un segundo mensaje Es-Alert en la provincia de Valencia La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es-Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos. El primero ha sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias. En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja. En el texto del mensaje se pide a la población que, en caso de que detecten un incremento del nivel del agua, accedan a los pisos superiores de las viviendas. Compartir en X

Más de 300 incidencias en Andalucía en menos de dos días El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce. Europa Press Compartir en X

El Ayuntamiento de Carlet llama a la responsabilidad de la ciudadanía: "La seguridad de todos es prioritaria" El Ayuntamiento de Carlet, en Valencia, ha llamado a la ciudadanía ha ser responsable ante el episodio de lluvias intensas, recordando así que no se coja el coche, que no se intente subir a casa en la montaña ni se salga de casa. "La seguridad de todas y todos es prioritaria. Rogamos seguir las indicaciones de las autoridades", han dicho. laSexta.com Compartir en X

Los avisos a los Bomberos se intensifican en la Ribera Alta Los avisos a los Bomberos relacionados con incidencias provocadas por las fuertes lluvias se han intensificado desde las 15.00 horas de este domingo en la zona de la comarca valenciana de la Ribera Alta, en puntos como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo. Se trata, sobre todo, de vehículos encallados por el agua y revisiones de domicilios que presentaban acumulaciones debidas a canalizaciones o desagües que no podían evacuar bien, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos. Este cuerpo de seguridad recalca que "continúa pendiente de las lluvias" y comenta que la mayor parte de los avisos "se han resuelto sin incidencias más graves". Durante toda la jornada, el Consorcio mantiene activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, con una dotación más en cada parque de bomberos principal, y refuerzo de personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, escala de mando, bomberos voluntarios y establecimiento de puntos de vigilancia de ríos y barrancos con brigadas BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de Generalitat. Europa Press Compartir en X

La lluvia provoca el desvío de 9 vuelos y el corte de las Cercanías en Valencia Las intensas lluvias que afectan a buena parte de la provincia de Valencia han provocado el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Cercanías entre Alginet y Castelló. Según ha informado Aena este domingo, a lo largo de la jornada se han desviado dos vuelos a Palma, cuatro a Barcelona, dos a Madrid y uno a Castellón. Desde el gestor de los aeropuertos españoles se indica que hay regulaciones por mala meteorología y recomienda consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y extremar la precaución en los desplazamientos. Desde Metrovalencia se ha notificado que como consecuencia de la lluvia ha quedado el servicio interrumpido entre Alginet y Castelló. Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido un refuerzo por el episodio de lluvias, con una dotación más en cada parque, refuerzos en la sala de control y puntos de vigilancia de los ríos y cauces mediante brigadistas forestales. n las últimas horas se han atendido varios incidentes en la comarca de La Ribera Alta, en municipios como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo. Se trata, sobretodo, de vehículos encallados por el agua, revisiones de domicilios y desagües que se han resuelto sin incidencias, ya que por el momento no se ha realizado ningún rescate ni hay constancia de daños personales. EFE Compartir en X

Desalojan siete viviendas en la localidad alicantina de Benferri por prevención Ante el episodio de fuertes lluvias, el Conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado este domingo que se ha procedido al desalojo de siete viviendas en la localidad alicantina de Benferri por prevención y que se ha decretado una alerta hidrológica en el cauce del Segura, por las lluvias en la provincia Murcia y han decretado la situación 0 de emergencias. También ha informado de que se ha procedido al desembalse del canal de Crevillent. Las lluvias más intensas se han producido en la Safor y en la Ribera, en Simat de la Valldigna y Carcaixent, Alcúdia y Guadassuar y crecidas en el río Vaca que puede producir problemas en los cauces y barrancos asociados a este. laSexta.com Compartir en X

El Consorcio de Bomberos de València continúa pendiente de las lluvias, El Consorcio de Bomberos de València continúa pendiente de las lluvias, con avisos que desde las 15:00 h se han intensificado más en la zona de la Ribera Alta, a puntos como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo. Se trata sobre todo de vehículos encallados por el agua, y revisiones de domicilios que presentaban acumulaciones debidas a canalizaciones o desgües que no podían desaguar bien. La mayor parte se han resuelto sin incidencias más graves. Hasta el momento no se han tenido que realizar rescates ni ha habido daños personales. Durante toda la jornada del domingo el Consorcio mantiene activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, con una dotación más en cada parque de bomberos principal, y refuerzo de personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, escala de mando, bomberos voluntarios y establecimiento de puntos de vigilancia de ríos y barrancos con brigadas BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de Generalitat. laSexta.com Compartir en X

Aagesen se pone a disposición de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia ante las fuertes lluvias La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se ha puesto "a disposición" de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la región de Murcia ante la activación de varios avisos rojos por fuertes lluvias en estas regiones en las últimas horas. Así lo han expresado fuentes del Ministerio, que han confirmado que la ministra se ha puesto en contacto con los presidentes de cada comunidad en las últimas 24 horas para trasladarles que tanto ella como su equipo están "siguiendo con atención" la evolución de la situación. El temporal de lluvia que afecta a la Comunidad Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado desbordamientos de algunos barrancos, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca, como ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que además ha recordad que está decretada una alerta naranja en toda la provincia de Valencia y amarilla en Alicante y en la zona sur de Castellón. Europa Press Compartir en X

La inestabilidad continuará mañana en el área mediterránea con cinco CCAA en alerta por lluvias La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este lunes, 29 de diciembre, una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por lluvias, tormentas y nieblas. En concreto, Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana estarán en alerta por lluvias. Las alertas se activarán en Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Algunas de estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, como en Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Además, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a los 100 metros, y pueden ser engelantes. Europa Press Compartir en X

La CHE vigila barrancos y cauces menores ante posibles crecidas súbitas La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos por posibles lluvias intensas y persistentes -de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas- en las zonas del Maestrazgo y Cuencas Mineras de Teruel. Ante este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores. Este pronóstico afecta, dentro de la cuenca del Ebro, a la provincia Teruel, durante toda la jornada del domingo. Europa Press Compartir en X

El 112 de la Región de Murcia recibe hasta las 16.00 horas 82 llamadas A lo largo del día de hoy, hasta las 16.00 horas, se han recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia un total de 82 llamadas correspondientes a 61 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas gestionados en diversas zonas y municipios de la Región de Murcia. La mayoría de estos asuntos tienen que ver con achiques (13), obstáculos en la vía (12), información (9) y rescastes o salvamentos (6). Los municipios mas afectados han sido Murcia (15), Abanilla (9), Alhama de murcia (8), Beniel (5), Molina de Segura (5), Fortuna (4) y Santomera (3). Europa Press Compartir en X

Pérez Llorca pide a la ciudadanía "la máxima precaución" El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha solicitado a la ciudadanía "la máxima precaución" ante la activación del nivel rojo por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe del Consell recalca que es "vital evitar cualquier desplazamiento innecesario y mantenerse alejados de cauces y zonas inundables". Además, ruega a la población seguir las indicaciones de Emergencias y los canales oficiales. Europa Press Compartir en X

Buscan a un motorista arrastrado por la corriente tras cruzar el río en Íllora Varios operativos han iniciado este domingo, 28 de diciembre, la búsqueda de un motorista que ha caído al río y ha sido arrastrado por la corriente en la localidad granadina de Íllora, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Por su parte, fuentes del Instituto Armado han detallado también que se trata de un joven vecino de Zujaira que fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo. Los hechos se han producido en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar), cuando ambos jóvenes intentaban atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante ha logrado ponerse a salvo y ha comunicado la desaparición de su amigo sobre las 13:00 horas de la tarde, según ha precisado también el 112. Europa Press Compartir en X

Rescatan a una persona atrapada en el interior de su vehículo por las fuertes lluvias en Pulpí Los Bomberos del Levante Almeriense han intervenido este domingo, 28 de diciembre, en el rescate de una persona atrapada en el interior de su vehículo por las intensas precipitaciones en la localidad de Pulpí (Almería). Según ha indicado este organismo en un comunicado, sobre las 13,07 horas han recibido la llamada del Centro de Emergencias 112 Almería informando de que una persona estaba atrapada dentro de un vehículo y que estaba empezando a entrar agua en el interior. El incidente ha tenido lugar en el municipio de Pulpí en una avenida en la que confluyen varias ramblas y esta ha sido superada por la gran cantidad de agua. Al llegar al lugar el conductor aún estaba el interior, el rescate se ha realizado sin complicaciones. El mismo no ha necesitado ayuda sanitaria "aun estando muy nervioso", se ha puesto a disposición de sus familiares que estaban también en el lugar. Europa Press Compartir en X

