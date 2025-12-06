¡Pelos de punta! El escalofriante accidente del español Pepe Martí en su debut en la Fórmula E

Afortunadamente, el joven piloto salió ileso de una colisión que terminó con su monoplaza dando alguna vuelta de campana. La imagen es estremecedora.

Pepe Martí ha dado el susto en su primera carrera en la Fórmula E. El español ha sufrido un duro accidente durante el e-Prix de Sao Paulo. Martí había comenzado la prueba con mucha confianza llegando a remontar hasta cinco posiciones pasando del decimocuarto puesto al noveno.

Sin embargo, no se percató de que la bandera amarilla había salida a pista. Esto provocó que se estrellara de lleno ante dos de sus rivales, que ya habían aminorado la velocidad, algo que no hizo Pepe. Su Cupra dio una vuelta completa de campana después de quedarse suspendido en el aire durante unos instantes.

El impacto fue estremecedor y muy preocupante aunque, por fortuna, Martí salió ileso del accidente. "Estoy bien. Ha sido escalofriante. Una lástima. Pido perdón al equipo", aseguró el español en unas declaraciones publicadas por las redes de su equipo.

Pepe Martín ha protagonizado uno de los incidentes más duros en lo que va de año. Por suerte, el piloto catalán no ha sufrido lesión en un impacto que asusta ver.