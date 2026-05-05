Bad Bunny se envejece para la Met Gala 2026: canas, arrugas, bastón y un traje de Zara

En Aruser@s, los tertulianos comentan el estilismo de Bad Bunny en la Met Gala 2026, donde, disfrazado de anciano, jugó con la idea del "paso del tiempo": con canas, arrugas y vestido de Zara.

En Aruser@s, como cada año, los colaboradores comentan los 'looks' más virales de la Met Gala. En esta edición de 2026, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte, el dress code ha sido 'La moda es arte', animando a los celebrities a convertirse en auténticos lienzos vivientes.

Uno de los estilismos más comentados en el plató ha sido el de Bad Bunny, que ha "desafiado el paso del tiempo" aparentando varias décadas más.

Y es que el artista se caracterizó como una versión envejecida de sí mismo: pelo canoso, arrugas marcadas y bastón incluido. Sobre la alfombra roja, el cantante apareció convertido en un elegante señor "de 53 años" sorprendiendo además al apostar por un diseño de Zara.

"Ha sorprendido muchísimo porque era una propuesta muy arriesgada y, además, iba de Zara", ha comentado Tatiana Arús en el programa, reconociendo que "si no lo escuchabas hablar y lo veías de lejos, a priori no se sabía quién era".

Además, los colaboradores también han analizado otros estilismos destacados de la noche, como los de Rauw Alejandro, Sam Smith, Maluma, Kendall Jenner o Kim Kardashian, que también dieron mucho que hablar en la gala.

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