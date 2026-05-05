El incomprensible enfado de Zverev: ¡deja de seguir a Sinner y Alcaraz en redes!

El finalista del Masters de Madrid, que cayó en la final contra Jannik Sinner, ha dejado de seguir en redes sociales al número 1 y 2 del mundo.

Alexander Zverev cayó eliminado en la final de Madrid ante un Jannik Sinner intratable: 6-1, 6-2 en menos de una hora de juego. Otra final en la que no dio la talla. Y ya son demasiadas.

Y horas después ha hecho un gesto que ha confundido al mundo del tenis. El tenista alemán ha dejado de seguir en sus redes sociales, en Instagram, a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del circuito.

Este gesto de Zverev llega después de que realizara unas confusas declaraciones, colocándose al mismo nivel que Carlos Alcaraz... siempre por detrás de Sinner.

"Ahora mismo hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás. Es bastante claro. Hay una gran brecha entre Sinner y el resto, y también creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y todos los demás. Diría que ahora mismo hay dos escalones, pero es difícil decir que no existe una distancia entre Sinner y el resto cuando no ha perdido un partido en… no sé cuántos Masters, desde Shanghái", dijo el tenista alemán.